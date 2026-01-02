Глава Служби зовнішньої розвідки Іващенко очолить ГУР замість Буданова, — журналістка
Глава Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко може замінити главу Головного управління розвідки Міністерва оборони Кирила Буданова, повідомила журналістка Юлія Забеліна. Президент Зеленський поки не підтвердив інформацію.
Іващенко став головою СЗР у березні 2024 року. Через півтора року, у січні 2026 року, його можуть зробити головою ГУР МОУ, а Буданов стане очільником офісу президента. Інформацію про можливе призначення опублікували у Telegram-каналі журналістки Юлії Забєліної.
Допис журналістки про можливе призначення Іващенка з'явився вдень 2 січня, через годину після інформації про призначення Буданова главою офісу президента. Найперше вона спростувала припущення про те, що управління розвідки МОУ очолить заступник глави СБУ та герой України Олександр Поклад. З її слів, глава СЗР на посаді глави ГУР — це "неоднозначне рішення" та "секрет Полішинеля".
ГУР та Іващенко — деталі
Офіційно поки немає інформації про призначення Іващенка главою ГУР. Втім, про це ж написав народний депутат Ярослав Железняк у Telegram-каналі. Нардеп також зауважив, що Буданову могли дозволити обрати кандидата замість себе, але схоже на те, що такий варіант відкинули.
На сторінці Facebook Служби зовнішньої розвідки та Головного управління відсутнє підтвердження про Іващенка, який може замінити Буданова в ГУР.
Олег Іващенко — біографія
Олег Іващенко — 56-річний кадровий військовий, який очолив Службу зовнішньої розвідки у березні 2024 року. У 2017 році він працював першим заступником глави ГУР Міноборони, а перед цим служив у елітному офіцерському підрозділі 2245, у якому був свого часу і Буданов. У 2021 році — виконував обов'язки помічника головнокомандувача ЗСУ. За час служби Іващенко отримав дві високі державні нагороди — орден Данила Галицького та орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
Зазначимо, вдень 2 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував Кирилу Буданову очолити офіс президента: стати главою офісу після звільнення Андрія Єрмака. Згодом з'явився допис Буданова з заявою, що він прийняв пропозицію про нову посаду. При цьому посада була вакантною з 28 листопада 2025 року, коли подав у відставку Єрмак. Відставка відбулась після скандалу з розслідуванням НАБУ про розкрадання грошей на будівництві захисних споруд для об'єктів енергетики.
