Андрій Єрмак написав заяву про відставку: що відомо

Президент України повідомив, що відбудеться перезавантаження Офісу президента. Вже із новим головою.

Андрій Єрмак написав заяву на відставку, — Зеленський заявив, що завтра будуть консультації з новими кандидатами на цю посаду.

За словами президента України, коли вся увага має бути зосереджена на дипломатії, на захисті у війні, потрібна "внутрішня сила".

"Внутрішня сила — це основа нашої зовнішньої єдності і наших відносин зі світом. І щоб внутрішня сила була, не має бути причин відволікатись на щось інше, крім захисту України. Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення", — заявив президент України.

Відставка Єрмака стала першим пунктом.

"Перше. Відбудеться перезавантаження Офісу Президента України. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника Офісу — завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію", наголосив Зеленський.

За його словами, скоро будуть перемовини, які проводитимуть начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка.

"І коли у нас у всіх є такий зовнішній виклик — війна, ми маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені 100% нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу державу. Це незмінний принцип. Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з американською стороною", — сказав Зеленський.

Також він анонсував ухвалення бюджету на 2026 рік та очікує кандидатур на міністрів енергетики та юстиції.

А третім пунктом стала розмова Зеленського про те, щоб провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах: "Незабаром будуть доповіді, будуть мої висновки і будуть рішення. Забагато негативу з регіонів. Ми домовились, що Служба безпеки надасть інформацію мені швидко".

"І, звісно, армія. Наші воїни — герої. Наші воїни знищують ворога, і саме це основа нашої здатності будувати дипломатію. Є проблеми, які давно варто вирішити. Головком, Генштаб, Павло Паліса вже цим займаються. І наступного тижня готують відповідну Ставку. Насамперед — щоб був дійсно справедливий, раціональний розподіл особового складу між бригадами. Принципи, як це зробити, вже є, і в кожній бойовій бригаді про це кажуть. Рішення буде…Українці мають виграти. Це найважливіше. Росія дуже хоче, щоб Україна робила помилки. З нашого боку помилок не буде. Наша робота триває. Наша боротьба триває. Не маємо права не дотиснути. Не маємо права відступити чи розсваритись. Втратимо єдність — ризикуємо втратити все. Себе. Україну. Своє майбутнє. Маємо зібратись. Мусимо триматись. Іншого вибору у нас немає. Іншої України у нас не буде", — резюмував президент.

Нагадаємо, зранку 28 листопада в будинку голови Офісу президента Андрія Єрмака було проведено обшук. Близько 10 співробітників НАБУ та САП прийшли до будинку Єрмака, який має підвищений рівень безпеки.

Фокус повідомляв, що 20 листопада пройшла зустріч Зеленського з депутатами фракції "Слуга народу". Зокрема, "слуги" готові були висунути ультиматум Зеленському — вимагали відставку голови Офісу президента Андрія Єрмака, погрожуючи скласти мандати, якщо вимога не буде почута.