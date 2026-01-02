Кирилл Буданов возглавит Офис президента: подробности от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о кадровых изменениях в руководстве государства, предложив главе ГУР Кириллу Буданову должность руководителя Офиса Президента.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Telegram-канале. По его словам, он провел встречу с Кириллом Будановым и предложил ему занять должность руководителя Офиса Президента Украины.

Глава государства отметил, что сейчас для Украины первоочередными являются вопросы безопасности, развитие Сил обороны и безопасности Украины, а также дипломатический трек в переговорах. Именно на выполнение этих задач, по словам Зеленского, должна быть направлена работа Офиса Президента. Более того, по мнению президента, Кирилл Буданов имеет специальный опыт в соответствующих направлениях и достаточный потенциал для достижения результатов на этой должности.

"Кирилл имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов. Также поручил новому руководителю Офиса Президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги", — говорится в заметке Зеленского.

Стоит заметить, что Кирилл Буданов пока не рассказывал о своей новой должности в социальных сетях.

Напомним, что 28 ноября 2025 года Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента Украины.

Также СМИ предполагали, что возглавить Офис президента мог уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк, которого к нынешней должности привела советница уже бывшего главы ОПУ Андрея Ермака.