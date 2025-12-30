СМИ назвали нового главу ОП: Зеленский определился с кандидатом

Владислав Власюк, по данным журналистов, может возглавить Офис президента. В ОП Власюка привела советница уже бывшего главы ОПУ Андрея Ермака Дарья Заривная, с которой они вместе учились.

Кандидатом на должность главы Офиса президента является уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк, сообщило "Зеркало недели".

Издание отмечает, что Зеленский 30 декабря заявил, что определился с кандидатурой главы ОП и этой кандидатурой стал Владислав Власюк.

В Офис президента Власюка привела советница уже бывшего главы ОПУ Андрея Ермака Дарья Заривная, с которой они вместе учились, а впоследствии Власюк сработался с Ермаком.

Чем известен Владислав Власюк

Зеленский назначил Власюка уполномоченным по санкционной политике в 2024 году, с 2020 года Власюк является внештатным советником ОП — он начал работать на этой должности после того, как главой ОП стал Андрей Ермак.

В 2017-2019 годах он был руководителем Директората по правам человека Министерства юстиции, а в 2015-2016 годах — занимал руководящие должности в Департаменте патрульной полиции.

Также Власюк был директором Департамента государственной регистрации и нотариата Минюста.

Напомним, экс-нардеп Сергей Лещенко сообщал, что его и Михаила Подоляка после увольнения главы ОП Андрея Ермака переназначили на новые должности, однако функции остались те же.

Также напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Офиса президента 28 ноября после того, как детективы НАБУ провели обыски у Ермака.