Лещенко и Подоляк после отставки Ермака остались в ОП: какие должности они теперь занимают

Бывший нардеп Сергей Лещенко сообщил, что он и Михаил Подоляк после увольнения главы Офиса президента Андрея Ермака были переназначены на новые должности. Впрочем, по его словам, на их функции это не повлияло.

О переназначении после отставки Ермака Лещенко рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" 22 декабря. По его словам, он и Михаил Подоляк заняли должности советников Офиса президента, и это решение было принято не одну неделю назад.

"Сейчас нет главы Офиса, а я и Михаил Подоляк переназначены на должности советников Офиса президента, и это решение, которому уже не одна неделя. Нет никакой новости. Особых изменений это не повлекло за собой, только президент сказал, как знают все граждане, о том, что он сейчас сфокусирован на повестке дня переговоров, и вопрос кадровых назначений сейчас не является приоритетом его деятельности, соответственно Офис функционирует в том виде, как он и работает последние недели", — пояснил Лещенко.

По его словам, в функционале Офиса президента после отставки Ермака ничего не изменилось.

"Заместители главы Офиса ответственны за каждое направление, штатные должности, потому что и я, и Михаил Подоляк — мы внештатные советники, а заместители и вертикали под ними как работали, так и работают. Собственно говоря, особых изменений в работе Офиса не произошло", — сказал советник.

Отставка Ермака: детали

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы ОП 28 ноября после того, как детективы НАБУ провели обыски у Ермака.

5 декабря Зеленский вывел Ермака из СНБО и Ставки Верховного главнокомандующего.

Редактор отдела внутренней политики ZN.UA Инна Ведерникова 20 декабря заявила, что Зеленский и Ермак продолжают тесно общаться.

8 декабря Владимир Зеленский сказал, что имеет несколько кандидатов на должность главы Офиса президента, однако некоторое время он "сможет справиться и сам".