В Конча-Заспе за забором: Зеленский и Ермак продолжают тесно общаться, – ZN

Несмотря на увольнение главы Офиса президента Андрея Ермака последний продолжает поддерживать контакт с главой государства Владимиром Зеленским.

Они якобы каждый вечер общаются за забором в Конча-Заспе, пишет в статье "Иллюзия власти. Какую роковую ошибку может допустить Зеленский" редактор отдела внутренней политики ZN.UA Инна Ведерникова.

По ее словам, публичный шок после обнародования расследования НАБУ о коррупции в высших эшелонах власти, а затем внешне спокойная публичная реакция Зеленского давали надежду на то, что он изменит принцип формирования Кабинета министров и даст парламенту больше субъектности. Однако этого не случилось.

Ведерникова констатирует, что он никогда бы не пошел на создание правительства народного доверия, чего так требовала оппозиция, но мог бы сделать несколько конструктивных шагов, чтобы очистить систему от людей Ермака и Тимура Миндича.

"Ключевое слово – "мог". Но не захотел. Потому что отставка Ермака стала не прозрением, а вынужденным актом самосохранения. В итоге вместо реальных кадровых решений уже третью неделю мы наблюдаем холостые собеседования кандидатов на должность руководителя Офиса президента и читаем заявления Зеленского с журналистского чата, который неожиданно демократически активизировался", – пишет автор.

Спустя почти месяц со дня отставки главы ОП его кресло остается вакантным, несмотря на то, что на него претендовали несколько человек, но все они так и остались претендентами.

Журналистка отмечает тот факт, что Зеленский остается верен себе и Ермаку, несмотря на их скандальное "расставание. Однако, уверена Ведерникова, между ними слишком много общего, чтобы это можно было назвать разрывом:

"Общие знания друг о друге. Совместное пережитое за эти годы. Общие огромные деньги. И главное – общий большой страх перед будущим. Поэтому разойтись они не могут. Ермак никуда не делся. Он просто не сидит в офисе и не управляет процессами в режиме 24/7. Но он постоянно на телефоне, а по вечерам — у президента дома за забором в Конча-Заспе. Вот и все".

Поэтому, предполагает она, разрыв между Зеленским и Ермаком возможен только в одной форме — как погоня за соглашением со следствием и показаниями друг против друга.

"Или они вместе, или так", – пишет Ведерникова.

Поэтому в дальнейшем ждать назначения политического тяжеловеса на место Ермака в ОП вряд ли стоит, поскольку Зеленский может и дальше размывать реальную роль главы своего Офиса. Как отмечает ZN.UA со ссылкой на источники, президент готов руководить ОПУ напрямую, оставив ему исключительно технические функции и перераспределив аналитический блок между существующими структурами, включая аппарат Совета нацбезопасности и обороны.

На момент написания информацию, изложенную в статье Ведерниковой никак не прокомментировали ни Владимир Зеленский, ни Андрей Ермак, ни Офис президента.

То же предположение высказывал и депутат Алексей Гончаренко, имея в виду затягивание назначения нового руководителя ОП.

На днях детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, который был причастен к расследованию коррупции в "Энергоатоме", заявил о наличии "вещественных доказательств" в отношении бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

О том, что Зеленский и Ермак общаются практически каждый день, ранее писала и "Украинская правда".

Бывший глава ОП, который после увольнения обещал пойти на фронт, в результате так никуда и не отправился.