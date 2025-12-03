СМИ сообщили о готовности Ермака мобилизоваться: ответил ли он на приглашение Черновол

Военнослужащая ВСУ, бывший народный депутат Татьяна Черновол рассказала, что бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак не ответил на приглашение мобилизоваться в ее подразделение ВСУ пилотом дронов.

Черновол отметила, что Ермак упустил свой шанс сделать что-то мужественное и особенное. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Военнослужащая ВСУ написала, что многие люди с руководящих должностей реализуют себя на фронте как успешные командиры.

В то же время она отмечает, что люди, которые приходят в ВСУ с руководящих должностей, часто хотят двигаться старыми маршрутами своего поведения, а также всеми силами пытаются сохранить статус начальника с первого дня.

"Уверена тот же Ермак не видит себя в армии ниже генерала... Опять публичные люди сами себя убеждают, что так сделают больше, что в качестве командиров они эффективнее, и ломятся вперед в этом русле", — пишет Черновол.

Текст поста Татьяны Черновол Фото: Скриншот

Напомним, что Андрей Ермак в комментарии одному из СМИ заявил, что после того, как "опозорили его достоинство", он отправляется на передовую. При этом он не раскрыл деталей о том, когда и как он попадет на передовую и вступит ли в ряды Вооруженных сил Украины. В то же время публично Ермак не комментировал свое решение.

В то же время Марьяна Безуглая сравнила бывшего гла ву Офиса президента Украины Андрея Ермака с экс-главой ГФС Романом Насировым, который мобилизовался в ВСУ перед судебными дебатами. В частности, она заявила, что экс-руководитель ОП таким образом может пытаться "избежать ответственности".

Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что Андрей Ермак консультировался с американским экспертом относительно того,"как стать президентом страны".