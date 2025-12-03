ЗМІ повідомили про готовність Єрмака мобілізуватись: чи відповів він на запрошення Чорновол

Військовослжбовиця ЗСУ, колишня народна депутатка Тетяна Чорновол розповіла, що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак не відповів на запрошення мобілізуватися до її підрозділу ЗСУ пілотом дронів.

Чорновол відзначила, що Єрмак упустив свій шанс зробити щось мужнє і особливе. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Військовослужбовиця ЗСУ написала, що чимало людей з керівних посад реалізують себе на фронті як успішні командири.

У той же час вона зазначає, що люди. які приходять до ЗСУ з керівних посад, часто хочуть рухатися старими маршрутами своєї поведінки, а також всіма силами намагаються зберегти статус начальника від першого дня.

"Впевнена той же Єрмак не бачить себе в армії нижче генерала… Знов публічні люди самі себе переконують, що так зроблять більше, що в якості командирів вони ефективніші, і ломляться вперед в цьому руслі", — пише Чорновол.

Текст посту Тетяни Чорновол Фото: Скриншот

Нагадаємо, що Андрій Єрмак у коментарі одному зі ЗМІ заявив, що після того, як "зганьбили його гідність", він відправляється на передову. При цьому він не розкрив деталей про те, коли та як він потрапить на передову та чи вступить до лав Збройних сил України. У той же час публічно Єрмак не коментував своє рішення.

У той же час Мар'яна Безугла порівняла колишнього голову Офісу президента України Андрія Єрмака з ексглавою ДФС Романом Насіровим, який мобілізувався до ЗСУ перед судовими дебатами. Зокрема, вона заявила, що екскерівник ОП таким чином може намагатися "уникнути відповідальності".

Раніше колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла, що Андрій Єрмак консультувався з американським експертом щодо того, "як стати президентом країни".