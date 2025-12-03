Андрій Єрмак хотів стати президентом України та вводив в оману Зеленського, — Юлія Мендель

Юлія Мендель стверджує, що Андрій Єрмак консультувався з американським експертом з приводу того, "як стати президентом країни". Ба більше, колишня прессекретарка президента назвала ексочільника ОП "дуже небезпечною людиною". На момент публікації матеріалу Андрій Єрмак не коментував заяву Мендель.

Юлія Мендель дала інтерв'ю "Радіо Свобода", в якому розповіла, що, бувши прессекретаркою Зеленського з 2019 до 2021 рік – перетиналась у своїй роботі із Андрієм Єрмаком, який тоді вже займав пост керівника Офісу президента і той не полишав надії очолити Україну.

Юлія Мендель заявила, що "боїться" Єрмака

У 2019 році в США, за словами Мендель, Єрмак запитував у політичного консультанта, "як стати президентом країни" і з 2019 року "вибудовував" свою власну вертикаль влади.

"Я поділюся з вами, що я знаю, що в 2019 році ще Андрій Борисович Єрмак, бувши в США, говорив з політичним консультантом там і питав його, як йому стати президентом країни. Отже, амбіції у Андрія Борисовича доволі великі, і вони показово доволі великі", - заявила Мендель.

Юлія Мендель була прессекретаркою Зеленського чотири роки тому Фото: parlament.ua

Також колишня прессекретарка заявила, що Єрмак "вводив в оману президента" та уточнила, що це не тільки її "персональний досвід", а це можуть підтвердити "багато високопосадовців і посадовців, і чиновників, які залишили вже посади".

"Вони згадають та погодяться з тим, що Андрій Борисович дуже часто вводив в оману президента Володимира Зеленського. Неодноразово він подавав інформацію так, як йому вигідно або так, як він її інтерпретував. І також неодноразово багато посадовців отримують дзвінки від Андрія Борисовича з проханням не робити того завдання, яке просить робити Володимир Олександрович, Володимир Зеленський", - заявила Мендель.

Також Юлія Мендель стверджує, що Андрій Єрмак:

мав вплив на роботу інших органів;

блокував роботу правоохоронних органів;

блокував закупівлі;

зупиняв виконання конкретних доручень президента;

дзвонив чиновникам (і особисто Юлії Мендель) та забороняв робити те, що просив Зеленський, а потім робив їх винними.

"Андрій Єрмак — це як фільтр рішень президента. Тобто у нього є якісь рішення, він їх доводить до Андрія Борисовича. А далі все складається так, як хоче Андрій Борисович", - заявила Юлія Мендель.

Також вона стверджує, що знає зі своїх джерел, які залишились у Офісі президента, що саме Єрмак переконував Зеленського, що повномасштабного вторгнення не буде. І називає Єрмака "дуже небезпечною людиною".

"Зараз, коли я це говорю, мені страшно. Я розумію, що зараз ніхто в це не повірить, але я кожного дня молюся Богу, дякую за те, що я жива. Тому що Андрій Борисович – це дуже небезпечна людина». Вона каже, що у нього є вплив на правоохоронні органи і можливість запускати кримінальні провадження "на рівному місці".

Наразі реакції Єрмака і Зеленського на інтерв’ю Юлії Мендель не було.

Варто зауважити, що в своїй книжці "Кожен з нас президент", яка вийшла в 2021 році, Юлія Мендель хвалила Єрмака, називаючи його "родовитим аристократом" за поведінкою.

Юлія Мендель та її опус "Кожен з нас президент" Фото: Соцмережі

"Складно уявити собі більш віддану поставленим цілям людину і з більш оригінальними підходами. Іноді в поїздках він (Єрмак - ред.) жертвував сном, думаючи про те, як виправити ситуацію, і знаходив найбільш несподівані та правильні рішення… До того ж Єрмак був єдиним в команді, хто дійсно працював над тим, щоб стати досвідченим дипломатом", - писала Мендель, називаючи керівника Офісу президента "другою особою держави", якою він за Конституцією не був.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував відставку Андрія Єрмака, підкресливши, що це є нормальним демократичним процесом. Він наголосив, що такі кроки допомагають зберігати довіру громадян навіть в умовах війни.

А народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко стверджує, що українські прикордонники отримали лист, який забороняє виїзд з України колишньому голові Офіса президента Андрію Єрмаку.