В ОП прокоментували відставку Єрмака: "Типова демократична практика"

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував відставку Андрія Єрмака, підкресливши, що це є нормальним демократичним процесом. Він наголосив, що такі кроки допомагають зберігати довіру громадян навіть в умовах війни.

Як зазначив посадовець на своїй сторінці в Telegram, відставка Єрмака демонструє типовий демократичний механізм: якщо посадовець викликає сумніви у суспільства і перешкоджає реалізації політики Президента, він бере на себе політичну відповідальність і залишає посаду. Це, на думку радника, сприяє зменшенню напруги між владою та громадянами.

Подоляк також зазначив, що Україну іноді критикують за нібито обмеження соціальних та політичних свобод, проте такі кадрові зміни, як відставки міністрів або керівника Офісу Президента, свідчать про реальні прояви демократії.

"Україні часто закидають, що ми перетворюємося на "міні-Росію", обмежуючи соціальні й політичні права. Справді, війна накладає певні обмеження. Але наявність у нас живої демократії проявляється саме в таких подіях: у відставці міністрів, перезавантаженні уряду, тепер у відставці голови Офісу Президента", — написав Подоляк.

Він додав, що у час війни будь-які підозри щодо посадовців, навіть на стадії розслідування, суттєво впливають на довіру громадськості та вимагають оперативного реагування з боку влади.

"Ідеться про класичний демократичний механізм. Якщо посадовець викликає в суспільства сумніви й це заважає Президенту реалізовувати стратегію, посадовець бере на себе політичну відповідальність і йде у відставку. Так знижується напруга між народом і державою", — йдеться в дописі.

Публікація Михайла Подоляка в Telegram Фото: Скриншот

Що відомо про відставку Андрія Єрмака

Нагадаємо, що 28 листопада президент України оголосив про перезавантаження Офісу Президента. Цього ж дня Андрій Єрмак подав заяву про відставку, а вже наступного дня відбулися консультації щодо кандидатур на посаду нового керівника. Зеленський наголосив, що під час війни головну увагу слід зосередити на обороні та дипломатії, а внутрішня стабільність держави зміцнює її позиції у світі. Він подякував Єрмаку за патріотичне представлення української позиції у переговорах і закликав уникати чуток та спекуляцій щодо нового керівника Офісу Президента.

Варто зауважити, що 28 листопада зранку НАБУ та САП провели обшуки у, на той час чинного, голови Офісу президента. Як розповів нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, ці обшуки нібито пов’язані з наказами Єрмака слідкувати за співробітниками НАБУ та САП і можливою участю у корупційних схемах Міндіча.

Також журналісти "УП" повідомляли, що під час обшуків у колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака детективи НАБУ і САП вилучили кілька ноутбуків і телефонів.

Ба більше, як повідомив Олексій Гончаренко, 1 грудня українські прикордонники отримали лист, який забороняє виїзд з України Андрію Єрмаку.