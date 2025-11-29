НАБУ вилучило у Єрмака телефони й ноутбуки: в УП розкрили деталі обшуків

За словами журналіста Михайла Ткача, під час обшуків у колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака детективи НАБУ і САП вилучили кілька ноутбуків і телефонів. Їх вивчають на предмет доказів.

Деталі обшуків у Єрмака Михайло Ткач із посиланням на джерела в правоохоронних органах розкрив в ефірі програми "УП.Чат" від 29 листопада. За його словами, обшуки тривали орієнтовно з 6:00 та закінчилися близько 14:00.

Ткач розповів, що співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури намагалися зайти на територію урядового кварталу близько 6:00 28 листопада, але їх не пропускала охорона.

"Їм казали, що треба погодження, а вони кажуть: "У нас невідкладні дії слідчі, поки стоїмо — там можуть знищуватися доказ, якісь документи". Тому вони вимушені були приблизно за 7-10 хвилин сперечань піти прямо в урядовий квартал, і далі ми їх втратили з поля зору", — сказав журналіст.

Він також згадав інформацію "Дзеркала тижня" про обшуки в Офісі президента України та на робочому місці Єрмака, проте зазначив, що за його джерела підтверджують дії НАБУ і САП лише за місцем проживання ексголови ОП.

"Кажуть, що були вилучені декілька девайсів: телефонів, ноутбуків. І, власне, вміст цього всього, наразі, наскільки ми розуміємо вивчається", — сказав Ткач.

Журналіст Михайло Ткач розповів деталі обшуків у Єрмака. На відео з 02:41.

Обшуки у Єрмака: деталі

Детективи НАБУ і САП провели обшуки у Єрмака 28 листопада. Нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявляв, що дії антикорупційних органів щодо вже колишнього голови ОП стосувалися нібито наказів від Єрмака силовим органам слідкувати за співробітниками НАБУ та САП та можливої участі в корупційних "схемах Міндіча". Майже одразу з'явилася заява Єрмака про обшук в його квартирі, в якій він запевнив, що співпрацює зі слідством і надав детективам повний доступ до свого житла.

Того ж дня Андрій Єрмак написав заяву про відставку, а Володимир Зеленський анонсував перезавантаження Офісу президента України.

Після відставки Єрмак повідомив, що вирішив відправитися на передову.