"Мене зганьбили": Єрмак після відставки вирішив відправитись на передову, — ЗМІ

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що після того, як "зганьбили його гідність", він відправляється на передову.

Відповідне текстове повідомлення Єрмак нібито надіслав журналісту через кілька годин після того, як подав у відставку через обшуки НАБУ в його будинку, пише New York Post.

"Мене зганьбили і мою гідність не захистили, попри те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 2022 року. Тому я не хочу створювати проблем для Зеленського: я їду на фронт. Я вирушаю на фронт і готовий до будь-яких репресій", — написав Єрмак.

Він підкреслив, що є чесною і порядною людиною, яка служила Україні.

"Мене обурює бруд, який на мене виливають, і ще більше мене обурює відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду", — наголосив Єрмак.

Колишній очільник Офісу президента не надав додаткових деталей про те, коли та як він потрапить на передову та чи вступить до лав Збройних сил України.

Журналісти підкреслили, що відставка Єрмака відбулася незадовго до запланованої зустрічі з американською командою щодо мирної угоди.

Повідомлення Єрмака журналістам NYP Фото: Скриншот

Зазначимо, що сам Єрмак на момент публікації матеріалу не коментував інформації, оприлюдненої журналістами NYP щодо його відправки на передову.

Нагадаємо, 28 листопада Андрій Єрмак написав заяву про відставку.

У цей же день Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника ОП.