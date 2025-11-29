"Меня опозорили": Ермак после отставки решил отправиться на передовую, — СМИ

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что после того, как "опозорили его достоинство", он отправляется на передовую.

Соответствующее текстовое сообщение Ермак якобы прислал журналисту через несколько часов после того, как подал в отставку из-за обысков НАБУ в его доме, пишет New York Post.

"Меня опозорили и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблем для Зеленского: я еду на фронт. Я отправляюсь на фронт и готов к любым репрессиям", — написал Ермак.

Он подчеркнул, что является честным и порядочным человеком, который служил Украине.

"Меня возмущает грязь, которую на меня выливают, и еще больше меня возмущает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду", — подчеркнул Ермак.

Відео дня

Бывший глава Офиса президента не предоставил дополнительных деталей о том, когда и как он попадет на передовую и вступит ли в ряды Вооруженных сил Украины.

Журналисты подчеркнули, что отставка Ермака состоялась незадолго до запланированной встречи с американской командой по мирному соглашению.

Сообщение Ермака журналистам NYP Фото: Скриншот

Отметим, что сам Ермак на момент публикации материала не комментировал информацию, обнародованную журналистами NYP относительно его отправки на передовую.

Напомним, 28 ноября Андрей Ермак написал заявление об отставке.

В этот же день Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя ОП.