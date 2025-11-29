НАБУ изъяли у Ермака телефоны и ноутбуки: в УП раскрыли детали обысков

По словам журналиста Михаила Ткача, во время обысков у бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака детективы НАБУ и САП изъяли несколько ноутбуков и телефонов. Их изучают на предмет доказательств.

Детали обысков у Ермака Михаил Ткач со ссылкой на источники в правоохранительных органах раскрыл в эфире программы "УП.Чат" от 29 ноября. По его словам, обыски продолжались ориентировочно с 6:00 и закончились около 14:00.

Ткач рассказал, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры пытались зайти на территорию правительственного квартала около 6:00 28 ноября, но их не пропускала охрана.

"Им говорили, что надо согласование, а они говорят: "У нас неотложные действия следственные, пока стоим — там могут уничтожаться доказательства, какие-то документы". Поэтому они вынуждены были примерно через 7-10 минут споров уйти прямо в правительственный квартал, и дальше мы их потеряли из виду", — сказал журналист.

Он также упомянул информацию "Дзеркала тижня" об обысках в Офисе президента Украины и на рабочем месте Ермака, однако отметил, что по его источники подтверждают действия НАБУ и САП только по месту жительства экс-главы ОП.

"Говорят, что были изъяты несколько девайсов: телефонов, ноутбуков. И, собственно, содержание этого всего, пока, насколько мы понимаем изучается", — сказал Ткач.

Журналист Михаил Ткач рассказал детали обысков у Ермака. На видео с 02:41.

Обыски у Ермака: детали

Детективы НАБУ и САП провели обыски у Ермака 28 ноября. Нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявлял, что действия антикоррупционных органов в отношении уже бывшего главы ОП касались якобы приказов от Ермака силовым органам следить за сотрудниками НАБУ и САП и возможного участия в коррупционных "схемах Миндича". Почти сразу появилось заявление Ермака об обыске в его квартире, в котором он заверил, что сотрудничает со следствием и предоставил детективам полный доступ к своему жилью.

В тот же день Андрей Ермак написал заявление об отставке, а Владимир Зеленский анонсировал перезагрузку Офиса президента Украины.

После отставки Ермак сообщил, что решил отправиться на передовую.