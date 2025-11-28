"Предоставлен полный доступ": Ермак подтвердил обыски в его квартире

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что детективы НАБУ и САП проводят процессуальные действия в его жилище. По его словам, он со своей стороны всецело способствует следствию.

Реакция Ермака на обыски опубликована в его Telegram-канале. Глава ОП заявил, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура действуют беспрепятственно.

"Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет", — написал Ермак.

Он добавил, что вместе с адвокатами сотрудничает со следствием.

"Им был предоставлен полный доступ в квартиру, на месте — мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны — полное содействие", — заявил руководитель ОП.

Обыски у Ермака: детали

О том, что у Ермака проводят обыски, журналисты УП со ссылкой на источники сообщили утром 28 ноября. По данным издания, на территорию правительственного квартала зашло около 10 сотрудников НАБУ и САП.

Через час в НАБУ подтвердили обыски у Ермака. Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в свою очередь заявил, что НАБУ пришло с обысками к Ермаку якобы по трем причинам: из-за его приказов следить за антикоррупционными органами, участия в схемах Тимура Миндича и "отжимания" еще одного объекта, о котором еще не стало известно в медиа.

Отметим, 24 ноября издание УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах писало, что якобы Ермак готовит новый "удар" по САП. По данным журналистов, глава Офиса президента поставил задачу готовить подозрение руководителю САП Александру Клименко.