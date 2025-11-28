"Надано повний доступ": Єрмак підтвердив обшуки в його квартирі

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що детективи НАБУ і САП проводять процесуальні дії в його житлі. За його словами, він зі свого боку цілком сприяє слідству.

Реакція Єрмака на обшуки опублікована в його Telegram-каналі. Голова ОП заявив, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура діють безперешкодно.

"Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає", — написав Єрмак.

Він додав, що разом з адвокатами співпрацює зі слідством.

"Їм було надано повний доступ до квартири, на місці — мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку — повне сприяння", — заявив керівник ОП.

Обшуки у Єрмака: деталі

Про те, що в Єрмака проводять обшуки, журналісти УП з посиланням на джерела повідомили вранці 28 листопада. За даними видання, на територію урядового кварталу зайшло близько 10 співробітників НАБУ і САП.

За годину в НАБУ підтвердили обшуки в Єрмака. Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко своєю чергою заявив, що НАБУ прийшло з обшуками до Єрмака нібито з трьох причин: через його накази слідкувати за антикорупційними органами, участь у схемах Тимура Міндіча та "віджимання" ще одного об'єкта, про який іще не стало відомо в медіа.

Зазначимо, 24 листопада видання УП з посиланням на джерела в правоохоронних органах писало, що нібито Єрмак готує новий "удар" по САП. За даними журналістів, голова Офісу президента поставив задачу готувати підозру керівнику САП Олександру Клименку.