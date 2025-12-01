Прикордонникам заборонили випускати з України Андрія Єрмака, — Гончаренко

Українські прикордонники отримали лист, який забороняє виїзд з України колишньому голові Офіса президента Андрію Єрмаку.

Лист нібито надійшов на прикордонні пункти пропуску. Про це повідомив народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Гончаренко стверджує, що Єрмак став жертвою системи, яку сам побудував.

Відставка Єрмака

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак, за даними журналістів "УП", не очікував, що йому доведеться піти та найбільше був шокований тим, що його відставку ініціював Володимир Зеленський. Водночас відставку Єрмака підтримали технократ Михайло Федоров, спікер Ради Руслан Стефанчук, міністр оборони Денис Шмигаль та й навіть колись людина Єрмака Олег Татаров.

Водночас, за даними нардепа "Голосу" Ярослава Железняка, Єрмак хотів прибрати всіх "нелояльних" та гарантувати свою безпеку, які б прикрили справу "Мідас". Зокрема, він просував варіант одразу відсторонення всіх силовиків: СБУ, ДБР, Генпрокурора.

За даними "РБК-Україна", Зеленський розглядає шість кандидатів і хоче змінити формат роботи загалом. Серед кандидатів:

міністр оборони Денис Шмигаль;

перший віцепрем'єр Михайло Федоров;

начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов;

заступник голови ОП Павло Паліса.

Після свого звільнення Андрій Єрмак заявив, що не злиться на президента, тому що вони завжди були друзями.