Не тільки голову СБУ: Єрмак хотів звільнити "всіх силовиків", — нардеп Железняк

Народний депутат стверджує, що Андрій Єрмак хотів прибрати всіх "нелояльних" та гарантувати свою безпеку, які б прикрили справу "Мідас".

Ярослав Железняк, народний депутат від "Голосу", наголошує, що вже колишній керівник Офісу президента намагався перед своєю відставкою звільнити усіх, хто займався розслідуванням корупційної справи Тимура Міндіча, або вимагав його відставки.

Пост Ярослава Железняка Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Железняк процитував абзац з розслідування журналістів "Української правди", які розповіли, що робив Єрмак в останній день на посаді керівник Офісу президента. Там стверджується, що він вимагав звільнення голови СБУ Василя Малюка. І нардеп наголошує, що Андрій Єрмак не обмежувався тільки Малюком.

"За моєю інформацією там не тільки голова СБУ був під ризиком звільнення. Коли Єрмак перед засіданням фракції Слуги (минулий четвер) роздавав команди по підозрам всім тим, хто вимагав його відставки (зокрема і мені) або розслідував "Міндічгейт", то він просував варіант одразу відсторонення всіх силовиків: СБУ, ДБР, Генпрокурора", - розповів Железняк у своєму пості.

Він також повідомив, що Єрмак хотів "прибрати всіх і поставити лояльних" до нього, як у 2022 році по Указу президента "за законом про воєнний стан" та замінити їх виконуючими обов'язки, які б підписали та реалізували "підозри "заколотникам" та антикорупційним органам".

"Але добре що вистачило розуму у інших це не робити", - резюмував Єрмак.

Нагадаємо, Фокус писав про розслідування журналістів УП про те, які події передували відставці Єрмака. Стверджується, що він не вірив, що це станеться.

Нагадаємо, сам Андрій Єрмак вже зробив заяву, в якій стверджує, що не тримає зла на Зеленського, бо вони завжди були друзями.