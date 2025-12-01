Не только главу СБУ: Ермак хотел уволить "всех силовиков", — нардеп Железняк

Народный депутат утверждает, что Андрей Ермак хотел убрать всех "нелояльных" и обеспечить свою безопасность, которые бы прикрыли дело "Мидас".

Ярослав Железняк, народный депутат от "Голоса", отмечает, что уже бывший руководитель Офиса президента пытался перед своей отставкой уволить всех, кто занимался расследованием коррупционного дела Тимура Миндича, или требовал его отставки.

Железняк процитировал абзац из расследования журналистов "Украинской правды", которые рассказали, что делал Ермак в последний день на должности руководитель Офиса президента. Там утверждается, что он требовал увольнения главы СБУ Василия Малюка. И нардеп отмечает, что Андрей Ермак не ограничивался только Малюком.

"По моей информации там не только глава СБУ был под риском увольнения. Когда Ермак перед заседанием фракции Слуги (прошлый четверг) раздавал команды по подозрениям всем тем, кто требовал его отставки (в том числе и мне) или расследовал "Миндичгейт", то он продвигал вариант сразу отстранения всех силовиков: СБУ, ГБР, Генпрокурора", — рассказал Железняк в своем посте.

Он также сообщил, что Ермак хотел "убрать всех и поставить лояльных" к нему, как в 2022 году по Указу президента "по закону о военном положении" и заменить их исполняющими обязанности, которые бы подписали и реализовали "подозрения "мятежникам" и антикоррупционным органам".

"Но хорошо что хватило ума у других это не делать", — резюмировал Ермак.

Напомним, Фокус писал о расследовании журналистов УП о том, какие события предшествовали отставке Ермака. Утверждается, что он не верил, что это произойдет.

Напомним, сам Андрей Ермак уже сделал заявление, в котором утверждает, что не держит зла на Зеленского, потому что они всегда были друзьями.