До останнього не вірив: Єрмак розізлився через звільнення та "зраду" Зеленського, — УП

Журналісти стверджують, що Андрій Єрмак не очікував, що йому доведеться піти та найбільше був вражений тим, що його відставку ініціював Володимир Зеленський. За даними УП, звільнення очільника Офісу президента підтримав навіть Олег Татаров.

Операція "Мідас", задумана як демонстрація інституційної незалежності під час війни, в реальності стала причиною найбільших перестановок у Офісі президента. Адже із посади пішов керівник ОП, який шість років здавався непохитним. Журналісти "Української правди" розповіли, що відбувалось на Банковій, поки за місцем проживання Андрія Єрмака на Шовковичній слідчі НАБУ та прокурори САП проводили обшуки, а сам він не підозрював, що доведеться написати заяву про відставку.

О 9 ранку 28 листопада до Офісу президента прибули віцепрем'єр Михайло Федоров, голова СБУ Василь Малюк, директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко.

Відео дня

"До речі, поява на зустрічі Малюка не випадкова. Як вдалося з'ясувати, Єрмак весь минулий тиждень до звільнення намагався добитися відставки глави СБУ, бо той буцімто "прогледів" операцію "Мідас" і не захистив його", - повідомляють репортери.

За свідченнями джерел "Української правди", це була щонайменше третя подібна зустріч за останні два тижні з початку "Міндічгейту". Але цього разу керівників антикорупційної вертикалі в якості перемовників супроводжували ще й Малюк та Федоров.

Обговорення точилося навколо дилеми, яку ще більше загострюють контрасти війни: боротьба з корупцією повинна бути безкомпромісною, але вона не має руйнувати дипломатичні можливості, які спираються на видимість керованості.

Тому у Зеленського хотіли знайти варіант, за якого активна фаза обшуків, спрямованих проти керівника ОП, не була б прочитана міжнародними партнерами як сигнал хаосу, що, своєю чергою, підважує крихкий баланс діалогу про мир.

До висновку, що Єрмак має бути звільнений, приводили і сигнали зсередини владної команди. Джерела УП стверджують, що подібну позицію доносили протягом останніх двох тижнів кілька ключових фігур: технократ Михайло Федоров, спікер Ради Руслан Стефанчук, міністр оборони Денис Шмигаль та й навіть колись людина Єрмака Олег Татаров.

Минулого тижня здавалось, що для відставки Єрмака все готове і президент готовий на цей крок, але голова ОП очолив делегацію для перемовин із американськими партнерами у Швейцарії.

Далі, як стверджують інсайдери, після годинної дискусії в кабінеті Зеленського керівники НАБУ і САП поїхали з урядового кварталу, не оголосивши підозру главі ОП. А президент взяв паузу на обдумування ситуації.

Зв'язку із самим Єрмаком на той момент не було.

Але через кілька годин, Зеленський ухвалив остаточне рішення звільнити Єрмака. Глава держави покликав Михайла Федорова, щоб той допоміг готувати відеозвернення до народу, в якому мали оголосити про відставку керівника ОП.

"Переважило, що цього не уникнути. І що це підтримують суцільно всі – від нардепів, силовиків, суспільства до ключових міжнародних партнерів. Що це державницьке, необхідне країні рішення для перезавантаження багатьох ключових інституцій та критичних процесів у країні", – розповідає не під запис один із учасників цих процесів.

"Єрмак до останнього не вірив, що Перший (Зеленський – УП) його зніме. Ще й отак – поставивши перед фактом. Кажуть, його найбільше вивело із себе саме це, що президент його покинув", – пояснює драматизм ситуації людина з близького оточення Єрмака.

Також журналістам стало відомо, що останні шість місяців у США також натякали президенту України, що потрібно замінити Єрмака на позиції ключового перемовника.

"Підозра йому – справа часу", – переконують наразі джерела "Української правди" у правоохоронних колах.

"І, схоже, Андрій Єрмак вирішив не гаяти цього часу. Поміж двох опцій: залишити країну або сховатися від кримінальної справи за мобілізацією – він обрав другу", - резюмують журналісти.

Нагадаємо, сам Андрій Єрмак вже зробив заяву, в якій стверджує, що не тримає зла на Зеленського, бо вони завжди були друзями.

Також ходять чутки про те, хто може стати новим керівником Офісу президента. Найпопулярніша версія – це Павло Паліса, який виявив продуктивність в роботі на посаді заступника керівника ОП.