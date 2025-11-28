Паліса, Федоров, Свириденко та навіть Буданов: які чутки ходять про ймовірного наступника Єрмака

Відставка Андрія Єрмака сталась 28 листопада на фоні обшуків НАБУ. Володимир Зеленський звільнив указом голову ОП, але зберігається інтрига, хто може очолити Офіс президента. В ЗМІ та серед народних депутатів найчастіше лунає ім'я заступника Єрмака Павла Паліси.

Павло Паліса виявив продуктивність в роботі на посаді заступника керівника Офісу Президента. Водночас він має гарні взаємини з американською стороною, що стане перевагою під час переговорного процесу, саме його ім'я називають частіше, коли кажуть про наступника Єрмака. Що відомо про ймовірного нового керівника Офісу президента, дізнавався Фокус.

Агенство "Укрінформ" стверджує із посиланням на "обізнані джерела", що саме Павло Паліса очолить Офіс президента.

Павло Паліса

"Джерело "Укрінформу" зауважило, що найближчими днями президент проведе консультації та співбесіди з кандидатами, після чого буде відомо, хто саме очолить Офіс глави держави", - сказано у повідомленні.

Відео дня

Аналітики DeepState теж схиляються до кандидатури Павла Паліси, адже це буде логічне призначення.

На думку аналітиків цього ресурсу, Паліса продуктивно себе проявив в роботі на посаді заступника керівника Офісу Президента, маючи досвід навчання та хороші контакти з американцями, що дуже потрібно в сьогоднішніх реаліях. Також він має необхідний досвід, який набув, будучи учасником всіх переговорних процесів глав держав.

"Також військова людина у військовий час є логічною та потрібною необхідністю в ОП, адже війна продовжується і позиція та голос військових мають бути почуті як на міжнародній арені так і всередині країни", вважають у DeepState.

Цю ж ідею підтримує Мар'яна Безугла, як іронічно написала, що коли Єрмак пішов, її "страйк у Верховній Раді" відмінився. Саме вона була однією з депутатів, які піднімали питання про відставку Єрмака на зустрічі Зеленського із "слугами народу". Також вона вважає Юлію Свириденко гарною кандидатурою.

Юлия Свириденко

Народний депутат Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") вважає, що очолити Офіс могла би і нинішня прем'єрка Юлія Свириденко, але її знімати з посади не будуть, тому він думає, що це буде Михайло Федоров, перший віцепрем’єр-міністр України та міністр цифрової трансформації України.

Михайло Федоров Фото: Telegram/Федоров

Тимофій Милованов, колишній міністр розвитку економіки, також віддає голос за Свириденко.

"Ходять чутки, що Юлія Свириденко очолить Офіс Президента. Я повністю підтримую таке рішення. На мою думку, воно було б ідеальним рішенням і виходом із кризи. А також посилило б уряд і виконавчу гілку України і змогло б дати поштовх і розвиток вперед в найскладніші часи існування України", - вважає він.

Ярослав Железняк, нардеп від партії "Голос", зробив розлогий пост, в якому заявив, що станом на зараз жоден з озвучених інсайдів не відповідає дійсності, тому що "рішення немає. Думаю буде тільки на вихідних в кращому випадку", - написав нардеп.

"За моєю інформацією, є 4-и найбільш ймовірних кандидати. Це не означає, що не зʼявиться ще 5-го, який і отримає посаду. Але поки так", - вважає Железняк.

Кандидатури Железняка на пост керівника Офісу президента:

Юлія Свириденко. Плюси - довіряє їй президент. Мінуси - в такому випадку треба перепризначити весь Уряд, а це технічно складно та і Рада буде перешкодою.

Михайло Федоров. Плюси - репутація, позитивний рейтинг та довіряє президент. Мінуси - Михайло значно буде ефективніший в Уряді, як виконавчій гілці влади. А позиція голови ОП це все ж таки більше політика.

Кирило Буданов. Плюси - репутація, позитивний рейтинг. Мінуси - він ефективний на своєму місці. Та і ГУР це держава в державі.

Денис Шмигаль. Плюси - абсолютно нейтральний та довіряє президент. Мінуси - треба буде шукати знову міністра оборони, але можливо на цю посаду погодиться Михайло Федоров.

"Ось поки не відбудеться цей вибір, то говорити про зміну Уряду, окремих міністрів, заступників ОП та всіх інших просто немає сенсу. Воно все буде дуже повʼязано. І суто технічно і політично", - резюмував Железняк.

Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації, припускає, що очолити Офіс президента може Оксана Маркарова, яка була послом України в США: "Саме вона була б найбільш відповідним варіантом з погляду технократичної компетентності та прийнятності для партнерів. Але напружені відносини у трикутнику Київ — Вашингтон — Маркарова роблять її призначення малоймовірним. І, на жаль, це відсікає найсильнішу кандидатуру", - вважає Андющенко.

Оксана Маркарова Фото: Экономическая правда

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 листопада, детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Наразі про підозру жодній особі не повідомили, слідчі дії тривають.

Пізніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку та видав указ про його звільнення.