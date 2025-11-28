Палиса, Федоров, Свириденко и даже Буданов: какие слухи ходят о вероятном преемнике Ермака

Президент Украины отправил в отставку руководителя своего Офиса специальным указом, но теперь сохраняется интрига, кто же заменит Андрея Ермака. Чаще всего звучит имя его заместителя Павла Палисы.

Павел Палиса проявил продуктивность в работе на должности заместителя руководителя Офиса Президента. В то же время он имеет хорошие взаимоотношения с американской стороной, что станет преимуществом во время переговорного процесса, именно его имя называют чаще, когда говорят о преемнике Ермака. Что известно о вероятном новом руководителе Офиса президента, узнавал Фокус.

Агенство "Укринформ" утверждает со ссылкой на "осведомленные источники", что именно Павел Палиса возглавит Офис президента.

Павел Палиса

"Источник "Укринформа" отметил, что в ближайшие дни президент проведет консультации и собеседования с кандидатами, после чего будет известно, кто именно возглавит Офис главы государства", — говорится в сообщении.

Аналитики DeepState тоже склоняются к кандидатуре Павла Палисы, ведь это будет логичное назначение.

По мнению аналитиков этого ресурса, Палиса продуктивно себя проявил в работе на должности заместителя руководителя Офиса Президента, имея опыт обучения и хорошие контакты с американцами, что очень нужно в сегодняшних реалиях. Также он имеет необходимый опыт, который приобрел, будучи участником всех переговорных процессов глав государств.

"Также военный человек в военное время является логичной и нужной необходимостью в ОП, ведь война продолжается и позиция и голос военных должны быть услышаны как на международной арене так и внутри страны", считают в DeepState.

Эту же идею поддерживает Марьяна Безуглая, которая иронично написала, что когда Ермак ушел, ее "забастовка в Верховной Раде" отменилась. Именно она была одной из депутатов, которые поднимали вопрос об отставке Ермака на встрече Зеленского со "слугами народа". Также она считает Юлию Свириденко хорошей кандидатурой.

Юлия Свириденко

Народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") считает, что возглавить Офис могла бы и нынешний премьер Юлия Свириденко, но ее снимать с должности не будут, поэтому он думает, что это будет Михаил Федоров, первый вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации Украины.

Михаил Федоров

Тимофей Милованов, бывший министр развития экономики, также отдает голос за Свириденко.

"Ходят слухи, что Юлия Свириденко возглавит Офис Президента. Я полностью поддерживаю такое решение. По моему мнению, оно было бы идеальным решением и выходом из кризиса. А также усилило бы правительство и исполнительную ветвь Украины и смогло бы дать толчок и развитие вперед в самые сложные времена существования Украины", — считает он.

Ярослав Железняк, нардеп от партии "Голос", сделал пространный пост, в котором заявил, что по состоянию на сейчас ни один из озвученных инсайдов не соответствует действительности, потому что "решения нет. Думаю будет только на выходных в лучшем случае", — написал нардеп.

"По моей информации, есть 4-е наиболее вероятных кандидата. Это не значит, что не появится еще 5-й, который и получит должность. Но пока так", — считает Железняк.

Кандидатуры Железняка на пост руководителя Офиса президента:

Юлия Свириденко. Плюсы — доверяет ей президент. Минусы — в таком случае надо переназначить все Правительство, а это технически сложно да и Рада будет препятствием.

Михаил Федоров. Плюсы — репутация, положительный рейтинг и доверяет президент. Минусы — Михаил значительно будет эффективнее в Правительстве, как исполнительной ветви власти. А позиция председателя ОП это все же больше политика.

Кирилл Буданов. Плюсы — репутация, положительный рейтинг. Минусы — он эффективен на своем месте. Да и ГУР это государство в государстве.

Денис Шмыгаль. Плюсы — абсолютно нейтральный и доверяет президент. Минусы — надо будет искать снова министра обороны, но возможно на эту должность согласится Михаил Федоров.

"Вот пока не состоится этот выбор, то говорить о смене Правительства, отдельных министров, заместителей ОП и всех остальных просто нет смысла. Оно все будет очень связано. И чисто технически и политически", — резюмировал Железняк.

Петр Андрющенко, руководитель Центра изучения оккупации, предполагает, что возглавить Офис президента может Оксана Маркарова, которая была послом Украины в США: "Именно она была бы наиболее подходящим вариантом с точки зрения технократической компетентности и приемлемости для партнеров. Но напряженные отношения в треугольнике Киев — Вашингтон — Маркарова делают ее назначение маловероятным. И, к сожалению, это отсекает сильнейшую кандидатуру", — считает Андющенко.

Оксана Маркарова

Напомним, в пятницу, 28 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски у руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Сейчас о подозрении ни одному лицу не сообщили, следственные действия продолжаются.

Позже Президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак написал заявление об отставке и издал указ о его увольнении.