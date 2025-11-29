Єрмак заявив, що не тримає зла на Зеленського через відставку: "Він був моїм другом"

Колишній глава Офісу президента України Андрій Єрмак, який написав заяву про відставку 28 листопада, заявив, що не злиться на президента, тому що вони завжди були друзями.

"Він був моїм другом ще до цієї роботи, і я буду пам'ятати його і після", — сказав Єрмак у бесіді з Financial Times.

Андрій Єрмак нагадав про результати переговорів щодо мирного плану Дональда Трампа, у яких брав участь.

"Делегація під моїм керівництвом у Женеві спільно з нашими американськими партнерами домоглася того, що документ із 28 пунктів більше не існує", — розповів Єрмак, повідомивши, що тепер переглянутий мирний план скоротився до 19 пунктів, більш прийнятних для Києва.

"Залишаються кілька складних пунктів, які необхідно узгодити, і я вважаю, що це можливо, — додав він. — У будь-якому разі, президент, незважаючи на тиск, не підпише і не схвалить нічого, що суперечить інтересам України".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про відставку глави свого офісу Андрія Єрмака 28 листопада. Новим головою української переговорної групи замість Єрмака призначено секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умерова.

Раніше цього дня співробітники антикорупційних органів провели обшуки в Єрмака в межах розслідування справи про масштабні розкрадання в компанії "Енергоатом", яка управляє всіма АЕС в Україні. Слідчі не висували офіційних обвинувачень Єрмаку.

Сам Єрмак після того, як стало відомо про його відставку, повідомив, що має намір вирушити на фронт. Колишня народна депутатка, а нині військовослужбовець Тетяна Чорновол уже заявила, що готова взяти звільненого Єрмака до свого взводу на посаду пілота "Мавіка" зі скиданнями.