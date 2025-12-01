Пограничникам запретили выпускать из Украины Андрея Ермака, — Гончаренко

Украинские пограничники получили письмо, которое запрещает выезд из Украины бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Письмо якобы поступило на пограничные пункты пропуска. Об этом сообщил народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Гончаренко утверждает, что Ермак стал жертвой системы, которую сам построил.

Отставка Ермака

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак, по данным журналистов "УП", не ожидал, что ему придется уйти и больше всего был поражен тем, что его отставку инициировал Владимир Зеленский. В то же время отставку Ермака поддержали технократ Михаил Федоров, спикер Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль и даже некогда человек Ермака Олег Татаров.

При этом, по данным нардепа "Голоса" Ярослава Железняка, Ермак хотел убрать всех "нелояльных" и гарантировать свою безопасность, которые бы прикрыли дело "Мидас". В частности, он продвигал вариант сразу отстранения всех силовиков: СБУ, ГБР, Генпрокурора.

По данным "РБК-Украина", Зеленский рассматривает шесть кандидатов и хочет изменить формат работы в целом. Среди кандидатов:

министр обороны Денис Шмыгаль;

первый вице-премьер Михаил Федоров;

начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов;

заместитель председателя ОП Павел Палиса.

После своего увольнения Андрей Ермак заявил, что не злится на президента, потому что они всегда были друзьями.