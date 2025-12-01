Зеленский рассматривает шесть кандидатов на замену Ермаку: кто они, — СМИ

Сейчас Офис президента остается без руководителя, ведь Андрей Ермак подал в отставку на фоне скандала с "пленками Миндича". По данным СМИ, лидер Владимир Зеленский рассматривает шесть кандидатов и хочет изменить формат работы в целом.

Зеленский не назначил никого сразу на замену Ермаку, потому что находится в поиске нового формата работы ОП. Во многом этот формат определит то, кто в итоге возглавит Офис. Об этом 1 декабря сообщили в "РБК-Украина" со ссылкой на источники во власти.

В частности, среди кандидатов есть министр обороны Денис Шмыгаль, первый вице-премьер Михаил Федоров, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и заместитель председателя ОП Павел Палиса.

"Три человека — это те, о ком президент подумал сразу, а Палиса неплохо проявил себя в работе", — рассказал неназванный собеседник.

В медиа также фигурирует как вероятный кандидат Юлия Свириденко, но источник считает такое назначение маловероятным. По его словам, снова менять премьер-министра в Киеве не хотят, и она занимает должность лишь считанные месяцы. Шансы других кандидатов собеседники оценили по-разному.

"Буданова на посту главы ОП сложно себе представить", — заявил один из них, назвав генерала вполне самостоятельной политической фигурой с собственными амбициями.

Также он низко оценил шансы Палисы.

"Мне кажется, Зеленский уже определился с тем, что лично он, с помощью МИД и других структур, должен заниматься внешними вопросами, а не глава Офиса. Соответственно, на главу ОП ложится внутренняя политика. Поэтому это в любом случае должен быть high-level человек, на которого будут смотреть элиты, иначе его просто съедят аппаратным путем", — пояснил источник.

Другой собеседник отметил, что этими четырьмя кандидатами, с которыми в субботу президент встретился на Банкове, список не ограничивается. Сообщается, что есть еще два претендента на должность, но о ком идет речь, не уточнили. До среды назначения нового руководителя ОП не ожидается, ведь Зеленский находится за границей.

Напомним, утром 28 ноября к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку пришли с обысками работники НАБУ и САП. В тот же день Владимир Зеленский заявил о перезагрузке ОП и подписал указ об увольнении Ермака.

В "Укринформе" со ссылкой на источники информировали, что Офис возглавит Павел Палиса, к этой же кандидатуре склоняются аналитики DeepState. Они объяснили, что заместитель руководителя ОП продуктивен в работе и имеет хорошие контакты с американцами.