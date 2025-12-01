Зеленський розглядає шість кандидатів на заміну Єрмаку: хто вони, — ЗМІ

Наразі Офіс президента залишається без керівника, адже Андрій Єрмак подав у відставку на тлі скандалу з "плівками Міндіча". За даними ЗМІ, лідер Володимир Зеленський розглядає шість кандидатів і хоче змінити формат роботи загалом.

Зеленський не призначив нікого одразу на заміну Єрмаку, бо перебуває у пошуку нового формату роботи ОП. Багато в чому цей формат визначить те, хто врешті очолить Офіс. Про це 1 грудня повідомили в "РБК-Україна" з посиланням на джерела у владі.

Зокрема, серед кандидатів є міністр оборони Денис Шмигаль, перший віце-прем'єр Михайло Федоров, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов і заступник голови ОП Павло Паліса.

"Троє людей – це ті, про кого президент подумав одразу, а Паліса непогано проявив себе в роботі", — розповів неназваний співрозмовник.

У медіа також фігурує як ймовірна кандидатка Юлія Свириденко, але джерело вважає таке призначення малоймовірним. З його слів, знову змінювати прем'єр-міністра у Києві не хочуть, і вона обіймає посаду лише лічені місяці. Шанси інших кандидатів співрозмовники оцінили по-різному.

"Буданова на посаді глави ОП складно собі уявити", — заявив один з них, назвавши генерала цілком самостійною політичною фігурою з власними амбіціями.

Також він низько оцінив шанси Паліси.

"Мені здається, Зеленський уже визначився з тим, що особисто він, за допомогою МЗС та інших структур, має займатися зовнішніми питаннями, а не голова Офісу. Відповідно, на главу ОП лягає внутрішня політика. Тож це в будь-якому разі має бути high-level людина, на яку дивитимуться еліти, інакше її просто з'їдять апаратним шляхом", — пояснило джерело.

Інший співрозмовник зазначив, що цими чотирма кандидатами, з якими у суботу президент зустрівся на Банкові, список не обмежується. Повідомляється, що є ще два претенденти на посаду, але про кого йдеться, не уточнили. До середи призначення нового керівника ОП не очікується, адже Зеленський перебуває за кордоном.

Нагадаємо, зранку 28 листопада до керівника Офісу президента Андрія Єрмака завітали з обшуками працівники НАБУ та САП. Того ж дня Володимир Зеленський заявив про перезавантаження ОП та підписав указ про звільнення Єрмака.

В "Укрінформі" з посиланням на джерела інформували, що Офіс очолить Павло Паліса, до цієї ж кандидатури схиляються аналітики DeepState. Вони пояснили, що заступник керівника ОП продуктивний у роботі та має хороші контакти з американцями.