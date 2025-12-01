В ОП прокомментировали отставку Ермака: "Типичная демократическая практика"

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал отставку Андрея Ермака, подчеркнув, что это является нормальным демократическим процессом. Он отметил, что такие шаги помогают сохранять доверие граждан даже в условиях войны.

Как отметил чиновник на своей странице в Telegram, отставка Ермака демонстрирует типичный демократический механизм: если чиновник вызывает сомнения у общества и препятствует реализации политики Президента, он берет на себя политическую ответственность и покидает пост. Это, по мнению советника, способствует уменьшению напряжения между властью и гражданами.

Подоляк также отметил, что Украину иногда критикуют за якобы ограничение социальных и политических свобод, однако такие кадровые изменения, как отставки министров или руководителя Офиса Президента, свидетельствуют о реальных проявлениях демократии.

"Украину часто упрекают, что мы превращаемся в "мини-Россию", ограничивая социальные и политические права. Действительно, война накладывает определенные ограничения. Но наличие у нас живой демократии проявляется именно в таких событиях: в отставке министров, перезагрузке правительства, теперь в отставке главы Офиса Президента", — написал Подоляк.

Он добавил, что во время войны любые подозрения в отношении должностных лиц, даже на стадии расследования, существенно влияют на доверие общественности и требуют оперативного реагирования со стороны власти.

"Речь идет о классическом демократическом механизме. Если чиновник вызывает у общества сомнения и это мешает Президенту реализовывать стратегию, чиновник берет на себя политическую ответственность и уходит в отставку. Так снижается напряжение между народом и государством", — говорится в заметке.

Что известно об отставке Андрея Ермака

Напомним, что 28 ноября президент Украины объявил о перезагрузке Офиса Президента. В этот же день Андрей Ермак подал заявление об отставке, а уже на следующий день состоялись консультации по кандидатурам на должность нового руководителя. Зеленский отметил, что во время войны главное внимание следует сосредоточить на обороне и дипломатии, а внутренняя стабильность государства укрепляет его позиции в мире. Он поблагодарил Ермака за патриотическое представление украинской позиции в переговорах и призвал избегать слухов и спекуляций относительно нового руководителя Офиса Президента.

Стоит заметить, что 28 ноября утром НАБУ и САП провели обыски у, на то время действующего, главы Офиса президента. Как рассказал нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, эти обыски якобы связаны с приказами Ермака следить за сотрудниками НАБУ и САП и возможным участием в коррупционных схемах Миндича.

Также журналисты "УП" сообщали, что во время обысков у бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака детективы НАБУ и САП изъяли несколько ноутбуков и телефонов.

Более того, как сообщил Алексей Гончаренко, 1 декабря украинские пограничники получили письмо, которое запрещает выезд из Украины Андрею Ермаку.