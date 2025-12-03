Андрей Ермак хотел стать президентом Украины и вводил в заблуждение Зеленского, — Юлия Мендель

Юлия Мендель утверждает, что Андрей Ермак консультировался с американским экспертом по поводу того, "как стать президентом страны". Более того, бывшая пресс-секретарь президента назвала экс-главу ОП "очень опасным человеком". На момент публикации материала Андрей Ермак не комментировал заявление Мендель.

Юлия Мендель дала интервью "Радио Свобода", в котором рассказала, что, будучи пресс-секретарем Зеленского с 2019 по 2021 год — пересекалась в своей работе с Андреем Ермаком, который тогда уже занимал пост руководителя Офиса президента и тот не оставлял надежды возглавить Украину.

Юлия Мендель заявила, что "боится" Ермака

В 2019 году в США, по словам Мендель, Ермак спрашивал у политического консультанта, "как стать президентом страны" и с 2019 года "выстраивал" свою собственную вертикаль власти.

"Я поделюсь с вами, что я знаю, что в 2019 году еще Андрей Борисович Ермак, будучи в США, говорил с политическим консультантом там и спрашивал его, как ему стать президентом страны. Итак, амбиции у Андрея Борисовича довольно большие, и они показательно довольно большие", — заявила Мендель.

Юлия Мендель была пресс-секретарем Зеленского четыре года назад Фото: parlament.ua

Также бывшая пресс-секретарь заявила, что Ермак "вводил в заблуждение президента" и уточнила, что это не только ее "персональный опыт", а это могут подтвердить "много высокопоставленных чиновников и чиновников, которые оставили уже должности".

"Они вспомнят и согласятся с тем, что Андрей Борисович очень часто вводил в заблуждение президента Владимира Зеленского. Неоднократно он подавал информацию так, как ему выгодно или так, как он ее интерпретировал. И также неоднократно многие чиновники получают звонки от Андрея Борисовича с просьбой не делать того задания, которое просит делать Владимир Александрович, Владимир Зеленский", — заявила Мендель.

Также Юлия Мендель утверждает, что Андрей Ермак:

имел влияние на работу других органов;

блокировал работу правоохранительных органов;

блокировал закупки;

останавливал выполнение конкретных поручений президента;

звонил чиновникам (и лично Юлии Мендель) и запрещал делать то, что просил Зеленский, а потом делал их виновными.

"Андрей Ермак — это как фильтр решений президента. То есть у него есть какие-то решения, он их доводит до Андрея Борисовича. А дальше все складывается так, как хочет Андрей Борисович", — заявила Юлия Мендель.

Также она утверждает, что знает из своих источников, которые остались в Офисе президента, что именно Ермак убеждал Зеленского, что полномасштабного вторжения не будет. И называет Ермака "очень опасным человеком".

"Сейчас, когда я это говорю, мне страшно. Я понимаю, что сейчас никто в это не поверит, но я каждый день молюсь Богу, благодарю за то, что я жива. Потому что Андрей Борисович — это очень опасный человек". Она говорит, что у него есть влияние на правоохранительные органы и возможность запускать уголовные производства "на ровном месте".

Пока реакции Ермака и Зеленского на интервью Юлии Мендель не было.

Стоит заметить, что в своей книге "Каждый из нас президент", которая вышла в 2021 году, Юлия Мендель хвалила Ермака, называя его "родовитым аристократом" по поведению.

Юлия Мендель и ее опус "Каждый из нас президент" Фото: Соцсети

"Сложно представить себе более преданного поставленным целям человека и с более оригинальными подходами. Иногда в поездках он (Ермак — ред.) жертвовал сном, думая о том, как исправить ситуацию, и находил самые неожиданные и правильные решения... К тому же Ермак был единственным в команде, кто действительно работал над тем, чтобы стать опытным дипломатом", — писала Мендель, называя руководителя Офиса президента "вторым лицом государства", которым он по Конституции не являлся.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал отставку Андрея Ермака, подчеркнув, что это является нормальным демократическим процессом. Он отметил, что такие шаги помогают сохранять доверие граждан даже в условиях войны.

А народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко утверждает, что украинские пограничники получили письмо, которое запрещает выезд из Украины бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку.