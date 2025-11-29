"Чи це благородний порив": Безугла порівняла Єрмака з Насіровим, що мобілізувався до ЗСУ

Народна депутатка Мар'яна Безугла порівняла колишнього голову Офісу президента України Андрія Єрмака з ексглавою ДФС Романом Насіровим, який мобілізувався до ЗСУ перед судовими дебатами.

Допис про звільнення Єрмака та його намір відправитися на фронт Безугла опублікувала у своєму Telegram-каналі 29 листопада. Парламентарка заявила, що екскерівник ОП таким чином може намагатися "уникнути відповідальності".

Безугла заявила, що Єрмак може намагатися "уникнути кримінальної відповідальності" Фото: скриншот

"Якщо Єрмак "іде на фронт", то це може бути спосіб уникнути кримінальної відповідальності. Не хочеться порівнювати Андрія Єрмака з Романом Насіровим… Чи це емоційний благородний порив?" — написала Безугла.

Вона опублікувала цитату зі статті New York Post про те, що Єрмак після відставки вирішив відправитись на передову. За словами журналістів, Єрмак прокоментував їм своє звільнення в текстовому повідомленні.

"Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я — чесна й порядна людина. Мене зганьбили, і мою гідність не захистили, попри те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 2022 року. Я не хочу створювати проблем для Зеленського — я йду на фронт", — передають журналісти слова ексголови ОП.

Безугла також нагадала, що мобілізація Насірова була скасована після резонансу в суспільстві.

Мобілізація Насірова

Ексглава Державної фіскальної служби України Роман Насіров пішов до ЗСУ у квітні 2025 року, перед судовими дебатами у справі про зловживання, що пов'язані з газовими схемами колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

10 квітня після суспільного розголосу наказ про мобілізацію екскерівника ДФС Насірова скасували. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ініціював службове розслідування за фактом призову підозрюваного.

31 жовтня Вищий антикорупційний суд засудив ексголову ДФС Насірова до шести років позбавлення волі та штрафу в розмірі 17 тисяч гривень. Суд встановив, що обвинувачений незаконно погоджував рішення, завдяки яким пов'язані з колишнім народним депутатом Олександром Онищенком компанії уникали обов'язкових платежів.

Звільнення Єрмака: деталі

Детективи НАБУ і САП провели обшуки у Єрмака вранці 28 листопада. Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко писав, що дії антикорупційних органів можуть бути пов'язані з нібито участю ексголови ОП в корупційних схемах в "Енергоатомі", в керуванні якими підозрюється бізнесмен Тимур Міндіч.

Ввечері 28 листопада Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Перед тим він підтвердив обшуки в його квартирі та запевнив, що співпрацює з правоохоронцями та надає детективам повний доступ до свого майна.

За словами журналіста Михайла Ткача, під час обшуків детективи вилучили у Єрмака телефони й ноутбуки.