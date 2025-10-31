ВАКС засудив ексголову ДФС Насірова до шести років позбавлення волі: подробиці

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова винним у зловживанні посадовими повноваженнями. За це він отримав шість років ув’язнення та додаткові обмеження.

Як повідомляє Центр протидії корупції, суд встановив, що Роман Насіров незаконно погоджував рішення, які дозволяли компаніям, пов’язаним з колишнім народним депутатом Олександром Онищенком, уникати обов’язкових платежів. За даними слідства, ці дії завдали державі значних фінансових втрат.

Суд призначив Насірову покарання у вигляді шести років позбавлення волі та штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Окрім цього, йому заборонено протягом трьох років працювати на керівних посадах у державних установах. Натомість другого фігуранта справи — Володимира Новікова — судді повністю виправдали.

Також суд не задовольнив цивільний позов про стягнення з обвинувачених близько 44 млн грн, поданий як компенсація за завдані збитки. Водночас самим рішенням передбачено взяття Насірова під варту одразу, навіть до того, як вирок набуде чинності після можливих апеляційних процедур.

У дописі зазначається, що справу проти Насірова передали до суду ще у 2017 році. Спочатку вона розглядалася в Шевченківському суді Києва, однак там процес практично не зрушив з місця. У 2019 році матеріали передали до ВАКС, де слухання затягнулися більш ніж на шість років — провели понад 200 засідань, і процес часто затримувався через дії захисників.

"На цьому історія не закінчується, адже тепер Апеляційна палата ВАКС має розглянути скарги на вирок до середини квітня 2026 року. Якщо не встигнуть цього зробити, Насіров уникне відповідальності через сплив строку давності", — йдеться в публікації.

Варто зазначити, що Насірову інкримінують одержання 722 млн грн хабаря від бізнесмена Олега Бахматюка. Його затримали у жовтні 2022 року, а вже 18 квітня 2023 року НАБУ та САП оголосили про завершення досудового розслідування.

Нагадаємо, що раніше колишній очільник ДФС Роман Насіров домігся у ЄСПЛ компенсації у 9 750 євро, заявивши, що під час перебування в СІЗО йому не надали належного лікування.

Окрім цього, в березні цього року за Насірова сплатили заставу, після чого йому мають призначити носіння електронного браслета.