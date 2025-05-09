Ексглава ДФС Роман Насіров вийшов з-під варти, — ЗМІ

За колишнього голову Державної фіскальної служби внесли заставу і найближчим часом на нього надінуть електронний браслет.

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Про це заявив журналіст Олег Новіков із посиланням на джерела у Вищому антикорупційному суді.

Пост Олега Новікова про Романа Насірова Фото: скриншот

Олег Новіков більше не повідомив жодних подробиць.

Пізніше "Суспільне" підтвердило інформацію про звільнення Насірова під заставу, посилаючись на прес-секретаря Вищого антикорупційного суду Олесю Чемерис.

Романа Насірова підозрюють в отриманні хабара в 722 мільйони гривень від бізнесмена Олега Бахматюка. Насірова заарештували в жовтні 2022 року. 18 квітня 2023 року НАБУ і САП завершили досудове розслідування.

24 травня 2024 року пресслужба ВАКС повідомила, що за Насірова внесли заставу в 55 млн гривень. Його випустили з-під варти.

9 квітня 2025 року громадська організація Transparency International Ukraine повідомила, що Роман Насіров добровільно мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів. Згодом Військова служба правопорядку ЗСУ заявила, що скасовує наказ про мобілізацію Насірова.

У Військовій службі правопорядку ЗСУ уточнили, що зараз проводять службове розслідування за фактом призову Насірова на військову службу, яке ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

10 квітня ВАКС продовжив Роману Насірову запобіжний захід до 10 червня. Він зобов'язаний носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і йому заборонено виїжджати за межі Київської області.

Нагадаємо, сам Роман Насіров заявляв, що вступив до лав ЗСУ, бо в нього відбулася "переоцінка цінностей", хоча він міг цього й не робити, бо є багатодітним батьком. Екс-глава ДФС також заявив, що він "простий хлопець із Чернігова" і заявив, що не скоював жодних злочинів.