Экс-глава ГФС Роман Насиров вышел из-под стражи, — СМИ

За бывшего главу Государственной фискальной службы внесли залог и в ближайшее время на него наденут электронный браслет.

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Об этом заявил журналист Олег Новиков со ссылкой на источники в Высшем антикоррупционном суде.

Пост Олега Новикова о Романе Насирове Фото: скриншот

Олег Новиков более не сообщил никаких подробностей.

Позже "Суспільне" подтвердило информацию об освобождении Насирова под залог, ссылаясь на пресс-секретаря Высшего антикоррупционного суда Олесю Чемерис.

Романа Насирова подозревают в получении взятки в 722 миллиона гривен от бизнесмена Олега Бахматюка. Насирова арестовали в октябре 2022 года. 18 апреля 2023 года НАБУ и САП завершили досудебное расследование.

24 мая 2024 года пресс-служба ВАКС сообщила, что за Насирова внесли залог в 55 млн гривен. Его выпустили из-под стражи.

9 апреля 2025 года общественная организация Transparency International Ukraine сообщила, что Роман Насиров добровольно мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов. Впоследствии Военная служба правопорядка ВСУ заявила, что отменяет приказ о мобилизации Насирова.

В Военной службе правопорядка ВСУ уточнили, что сейчас проводится служебное расследование по факту призыва Насирова на военную службу, которое инициировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

10 апреля ВАКС продлил Роману Насирову меру пресечения до 10 июня. Он обязан носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и ему запрещено выезжать за пределы Киевской области.

Напомним, сам Роман Насиров заявлял, что вступил в ряды ВСУ, потому что у него произошла "переоценка ценностей", хотя он мог этого и не делать, потому что является многодетным отцом. Экс-глава ГФС также заявил, что он "простой парень из Чернигова" и заявил, что не совершал никаких преступлений.