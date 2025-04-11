"Я простой парень из Чернигова": Насиров прокомментировал отмену приказа о его мобилизации

Экс-руководитель Государственной фискальной службы и фигурант уголовных дел Роман Насиров прокомментировал отмену приказа о своей мобилизации. Он заявил, что узнал об этом из соцсетей и успел пробыть военнослужащим всего три дня.

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Об этом Роман Насиров написал в заметке на Facebook.

По словам Насирова, он пошел служить "по собственному решению и желанию в обычную воинскую часть" солдатом в должности сапера, и советует "всем, кто не служил, сделать то же самое". Роман Насиров заявил, что присоединился к бригаде, которая хоть и дислоцируется в Киеве, но выполняет задачи на восточном фронте, потому что в его сознании произошла переоценка ценностей.

Фото: скриншот

Пост Романа Насирова Фото: скриншот

"Так одел, как говорится, солдатские погоны и занял должность сапера. Успел прослужить "аж" 3 дня, пока не узнал из СМИ, что приказ вроде бы отменен", — заявил Насиров.

В заметке он отметил, что формально, мог и не идти на военную службу.

"Во-первых, я отец троих несовершеннолетних детей, во-вторых, к сожалению, имею целую горсть медицинских проблем, и, к сожалению, перенесенная онкология — но это точно не для жалости или сочувствия", — заявил Насиров.

Экс-глава ГФС написал, что он удивлен, что ему посвятили много внимания в медиа за последние дни, и отметил, что он — "простой парень из Чернигова, из обычной семьи".

Относительно обвинений, которой ему инкриминируют, Насиров назвал их безосновательными.

"Это политически мотивированные дела. Я не совершал никаких преступлений. Я не осужден", — отметил он и написал, что с 2017 года "доказывает свою невиновность".

Роман Насиров в зале суда Фото: УНІАН

Напомним, адвокаты Насирова 9 апреля сообщили, что он был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины и поэтому не смог прибыть на заседание суда.

Военная служба правопорядка 10 апреля сообщила, что проводит расследование относительно призыва экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Предварительно ведомство установило, что солдат запаса Насиров был призван на военную службу в ВСУ во время мобилизации "на особый период". "Призыв военнообязанного, который добровольно изъявил желание служить в рядах ВС Украины, был осуществлен по приказу по строевой части командира в/ч А0139 от 07.04.2025", — заявляет служба. В Военной службе правопорядка ВСУ уточнили, что в настоящее время проводится служебное расследование по факту призыва Насирова на военную службу, которое инициировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.