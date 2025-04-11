"Я простий хлопець з Чернігова": Насіров прокоментував скасування наказу про його мобілізацію

Екскерівник Державної фіскальної служби та фігурант кримінальних справ Роман Насіров прокоментував скасування наказу про свою мобілізацію. Він заявив, що дізнався про це з соцмереж і встиг пробути військовослужбовцем лише три дні.

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Про це Роман Насіров написав у дописі на Facebook.

За словами Насірова, він пішов служити "за власним рішенням і бажанням в звичайну військову частину" солдатом на посаді сапера, і радить "всім, хто не служив, зробити те саме". Роман Насіров заявив, що приєднався до бригади, яка хоч і дислокується в Києві, та виконує завдання на східному фронті, бо в його свідомості відбулась переоцінка цінностей.

Фото: скриншот

Пост Романа Насірова Фото: скриншот

"Так одягнув, як кажуть, солдатські погони і зайняв посаду сапера. Встиг прослужити "аж" 3 дні, доки не дізнався зі ЗМІ, що наказ начебто скасовано", — заявив Насіров.

У дописі він зазначив, що формально, міг і не йти на військову службу.

"По-перше, я батько трьох неповнолітніх дітей, по-друге, на жаль, маю цілу жменю медичних проблем, і, на жаль, перенесена онкологія — але це точно не для жалю чи співчуття", — заявив Насіров.

Ексголова ДФС написав, що він здивований, що йому присвятили багато уваги в медіа за останні дні, і зазначив, що він – "простий хлопець з Чернігова, з звичайної родини".

Щодо звинувачень, якій йому інкримінують, Насіров назвав їх безпідставними.

"Це політично мотивовані справи. Я не скоював жодних злочинів. Я не осуджений", – зазначив він та написав, що із 2017 року "доказує свою невинуватість".

Роман Насіров в залі суду Фото: УНІАН

Нагадаємо, адвокати Насірова 9 квітня повідомили, що він був мобілізований до лав Збройних сил України і тому не зміг прибути на засідання суду.

Військова служба правопорядку 10 квітня повідомила, що проводить розслідування щодо призову екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Попередньо відомство встановило, що солдат запасу Насіров був призваний на військову службу до ЗСУ під час мобілізації "на особливий період". "Призов військовозобов’язаного, який добровільно виявив бажання служити в лавах ЗС України, був здійснений за наказом по стройовій частині командира в/ч А0139 від 07.04.2025", – заявляє служба. У Військовій службі правопорядку ЗСУ уточнили, що наразі проводиться службове розслідування за фактом призову Насірова на військову службу, яке ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.