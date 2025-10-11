Неналежно лікували в СІЗО: ексголова ДФС Насіров відсудив в України понад 10 тисяч доларів

Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров через Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) відсудив в України 9 750 євро (11 331 долар) компенсації, оскільки йому не надали "необхідного лікування під час тримання під вартою" в СІЗО.

Суд встановив порушення статті 3 Конвенції через відсутність адекватного лікування та невиконання судових рішень щодо його госпіталізації, випливає з тексту судового рішення, яке 10 жовтня оприлюднили на офіційному сайті ЄСПЛ.

У позові до України Насіров стверджував, що після прибуття до слідчого ізолятора йому поставили діагноз дисциркуляторної енцефалопатії II стадії, гіпертензії II стадії та церебрального атеросклерозу, який пізніше прогресував до гіпертензії III стадії з ризиком 3, гіпертонічної хвороби серця, ішемічної хвороби серця та інших серйозних хронічних захворювань.

"Не дивлячись на високий кров’яний тиск і повторні скарги на здоров’я, у період із листопада 2022 року до листопада 2023 року він нібито отримував тільки симптоматичне лікування, з обмеженими діагностичними обстеженнями і тільки двома зовнішніми консультаціями", — йдеться у судових матеріалах.

Крім того, Насіров наполягав, що Вищий антикорупційний суд двічі наказував перевести його в лікарню для комплексного обстеження і лікування, але ці накази, нібито, не були виконані. Зрештою, Насірова госпіталізували ненадовго тільки у квітні 2024 року.

"Це постійне невиконання судових наказів і ненадання своєчасного та адекватного лікування свідчить про серйозні недоліки в забезпеченні належної медичної допомоги під час тримання під вартою", — йдеться у рішенні ЄСПЛ.

В суді визнали, що проти Насірова порушили статтю 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (заборона катувань), і ухвалили, що впродовж трьох місяців Україна має виплатити колишньому голові ДФС 9750 євро (понад 469 тисяч грн) моральної та матеріальної компенсації.

Нагадаємо, у травні Роман Насіров вийшов з-під варти, після того, як за нього внесли заставу.

9 квітня 2025 року громадська організація Transparency International Ukraine повідомила, що Роман Насіров добровільно мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів.