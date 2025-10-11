Ненадлежащим образом лечили в СИЗО: экс-глава ГФС Насиров отсудил у Украины более 10 тысяч долларов

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отсудил у Украины 9 750 евро (11 331 доллар) компенсации, поскольку ему не предоставили "необходимого лечения во время содержания под стражей" в СИЗО.

Суд установил нарушение статьи 3 Конвенции из-за отсутствия адекватного лечения и невыполнения судебных решений по его госпитализации, следует из текста судебного решения, которое 10 октября обнародовали на официальном сайте ЕСПЧ.

В иске к Украине Насиров утверждал, что по прибытии в следственный изолятор ему поставили диагноз дисциркуляторной энцефалопатии II стадии, гипертензии II стадии и церебрального атеросклероза, который позже прогрессировал до гипертензии III стадии с риском 3, гипертонической болезни сердца, ишемической болезни сердца и других серьезных хронических заболеваний.

"Несмотря на высокое кровяное давление и повторные жалобы на здоровье, в период с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года он якобы получал только симптоматическое лечение, с ограниченными диагностическими обследованиями и только двумя внешними консультациями", — говорится в судебных материалах.

Кроме того, Насиров настаивал, что Высший антикоррупционный суд дважды приказывал перевести его в больницу для комплексного обследования и лечения, но эти приказы, якобы, не были выполнены. В конце концов, Насирова госпитализировали ненадолго только в апреле 2024 года.

"Это постоянное невыполнение судебных приказов и непредоставление своевременного и адекватного лечения свидетельствует о серьезных недостатках в обеспечении надлежащей медицинской помощи во время содержания под стражей", — говорится в решении ЕСПЧ.

В суде признали, что против Насирова нарушили статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (запрет пыток), и постановили, что в течение трех месяцев Украина должна выплатить бывшему главе ГФС 9750 евро (более 469 тысяч грн) моральной и материальной компенсации.

Напомним, в мае Роман Насиров вышел из-под стражи, после того, как за него внесли залог.

9 апреля 2025 года общественная организация Transparency International Ukraine сообщила, что Роман Насиров добровольно мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов.