ВАКС приговорил экс-главу ГФС Насирова к шести годам лишения свободы: подробности

Высший антикоррупционный суд признал бывшего руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. За это он получил шесть лет заключения и дополнительные ограничения.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, суд установил, что Роман Насиров незаконно согласовывал решения, которые позволяли компаниям, связанным с бывшим народным депутатом Александром Онищенко, избегать обязательных платежей. По данным следствия, эти действия нанесли государству значительные финансовые потери.

Суд назначил Насирову наказание в виде шести лет лишения свободы и штраф в размере 17 тысяч гривен. Кроме этого, ему запрещено в течение трех лет работать на руководящих должностях в государственных учреждениях. Зато второго фигуранта дела — Владимира Новикова — судьи полностью оправдали.

Также суд не удовлетворил гражданский иск о взыскании с обвиняемых около 44 млн грн, поданный в качестве компенсации за нанесенный ущерб. В то же время самим решением предусмотрено взятие Насирова под стражу сразу, даже до того, как приговор вступит в силу после возможных апелляционных процедур.

В заметке отмечается, что дело против Насирова передали в суд еще в 2017 году. Сначала оно рассматривалось в Шевченковском суде Киева, однако там процесс практически не сдвинулся с места. В 2019 году материалы передали в ВАКС, где слушания затянулись более чем на шесть лет — провели более 200 заседаний, и процесс часто задерживался из-за действий защитников.

"На этом история не заканчивается, ведь теперь Апелляционная палата ВАКС должна рассмотреть жалобы на приговор до середины апреля 2026 года. Если не успеют этого сделать, Насиров избежит ответственности из-за истечения срока давности", — говорится в публикации.

Стоит отметить, что Насирову инкриминируют получение 722 млн грн взятки от бизнесмена Олега Бахматюка. Его задержали в октябре 2022 года, а уже 18 апреля 2023 года НАБУ и САП объявили о завершении досудебного расследования.

Напомним, что ранее бывший глава ГФС Роман Насиров добился в ЕСПЧ компенсации в 9 750 евро, заявив, что во время пребывания в СИЗО ему не предоставили надлежащего лечения.

Кроме этого, в марте этого года за Насирова уплатили залог, после чего ему должны назначить ношение электронного браслета.