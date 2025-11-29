"Или это благородный порыв": Безуглая сравнила Ермака с Насировым, который мобилизовался в ВСУ

Народный депутат Марьяна Безуглая сравнила бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака с экс-главой ГФС Романом Насировым, который мобилизовался в ВСУ перед судебными дебатами.

Сообщение об увольнении Ермака и его намерении отправиться на фронт Безуглая опубликовала в своем Telegram-канале 29 ноября. Парламентарий заявила, что экс-руководитель ОП таким образом может пытаться "избежать ответственности".

Безуглая заявила, что Ермак может пытаться "избежать уголовной ответственности" Фото: скриншот

"Если Ермак "идет на фронт", то это может быть способ избежать уголовной ответственности. Не хочется сравнивать Андрея Ермака с Романом Насировым... Или это эмоциональный благородный порыв?" — написала Безуглая.

Она опубликовала цитату из статьи New York Post о том, что Ермак после отставки решил отправиться на передовую. По словам журналистов, Ермак прокомментировал им свое увольнение в текстовом сообщении.

"Я иду на фронт и готов к любым репрессиям. Я — честный и порядочный человек. Меня опозорили, и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Я не хочу создавать проблем для Зеленского — я иду на фронт", — передают журналисты слова экс-главы ОП.

Безуглая также напомнила, что мобилизация Насирова была отменена после резонанса в обществе.

Мобилизация Насирова

Экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров ушел в ВСУ в апреле 2025 года, перед судебными дебатами по делу о злоупотреблениях, связанных с газовыми схемами бывшего народного депутата Александра Онищенко.

10 апреля после общественной огласки приказ о мобилизации экс-руководителя ГФС Насирова отменили. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский инициировал служебное расследование по факту призыва подозреваемого.

31 октября Высший антикоррупционный суд приговорил экс-главу ГФС Насирова к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 17 тысяч гривен. Суд установил, что обвиняемый незаконно согласовывал решения, благодаря которым связанные с бывшим народным депутатом Александром Онищенко компании избегали обязательных платежей.

Увольнение Ермака: детали

Детективы НАБУ и САП провели обыски у Ермака утром 28 ноября. Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко писал, что действия антикоррупционных органов могут быть связаны с якобы участием экс-главы ОП в коррупционных схемах в "Энергоатоме", в управлении которыми подозревается бизнесмен Тимур Миндич.

Вечером 28 ноября Андрей Ермак написал заявление об отставке. Перед тем он подтвердил обыски в его квартире и заверил, что сотрудничает с правоохранителями и предоставляет детективам полный доступ к своему имуществу.

По словам журналиста Михаила Ткача, во время обысков детективы изъяли у Ермака телефоны и ноутбуки.