У Конча-Заспі за парканом: Зеленський і Єрмак продовжують тісно спілкуватися, — ZN

Попри звільнення глави Офісу президента Андрія Єрмака останній продовжує підтримувати контакт із главою держави Володимиром Зеленським.

Вони нібито щовечора спілкуються за парканом у Конча-Заспі, пише у статті "Ілюзія влади. Якої фатальної помилки може припуститися Зеленський" редакторка відділу внутрішньої політики ZN.UA Інна Ведернікова.

За її словами, публічний шок після оприлюднення розслідування НАБУ про корупцію у вищих ешелонах влади, а потім зовні спокійна публічна реакція Зеленського давали надію на те, що він змінить принцип формування Кабінету міністрів і дасть парламенту більше суб'єктності. Однак цього не сталося.

Ведернікова констатує, що він ніколи б не пішов на створення уряду народної довіри, чого так вимагала опозиція, але міг би зробити кілька конструктивних кроків, щоб очистити систему від людей Єрмака і Тимура Міндіча.

"Ключове слово — "міг". Але не захотів. Тому що відставка Єрмака стала не прозрінням, а вимушеним актом самозбереження. У підсумку замість реальних кадрових рішень уже третій тиждень ми спостерігаємо холості співбесіди кандидатів на посаду керівника Офісу президента і читаємо заяви Зеленського з журналістського чату, що несподівано демократично активізувався", — пише авторка.

Майже через місяць від дня відставки глави ОП його крісло залишається вакантним, незважаючи на те, що на нього претендували кілька людей, але всі вони так і залишилися претендентами.

Журналістка наголошує на тому факті, що Зеленський залишається вірним собі та Єрмаку, незважаючи на їхнє скандальне "розставання". Однак, впевнена Ведернікова, між ними занадто багато спільного, щоб це можна було назвати розривом:

"Спільні знання одне про одного. Спільне пережите за ці роки. Спільні величезні гроші. І головне — спільний великий страх перед майбутнім. Тому розійтися вони не можуть. Єрмак нікуди не подівся. Він просто не сидить в офісі й не керує процесами в режимі 24/7. Але він постійно на телефоні, а вечорами — у президента вдома за парканом у Конча-Заспі. Ось і все".

Тому, припускає вона, розрив між Зеленським і Єрмаком можливий тільки в одній формі — як гонитва за угодою зі слідством і свідченнями один проти одного.

"Або вони разом, або так", — пише Ведернікова.

Тож надалі чекати призначення політичного важковаговика на місце Єрмака в ОП навряд чи варто, оскільки Зеленський може й надалі розмивати реальну роль очільника свого Офісу. Як зазначає ZN.UA з посиланням на джерела, президент готовий керувати ОПУ напряму, залишивши йому винятково технічні функції та перерозподіливши аналітичний блок між наявними структурами, включно з апаратом Ради нацбезпеки і оборони.

На момент написання інформацію, викладену в статті Ведерникової, ніяк не прокоментували ні Володимир Зеленський, ні Андрій Єрмак, ні Офіс президента.

Те саме припущення висловлював і депутат Олексій Гончаренко, маючи на увазі затягування призначення нового керівника ОП.

Днями детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, який був причетний до розслідування корупції в "Енергоатомі", заявив про наявність "речових доказів" щодо колишнього глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

Про те, що Зеленський і Єрмак спілкуються практично щодня, раніше писала і "Українська правда".

Колишній глава ОП, який після звільнення обіцяв піти на фронт, у результаті так нікуди і не вирушив.