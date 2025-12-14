Єрмак відновив спілкування із Зеленським, — Гончаренко

Президент України Володимир Зеленський і колишній глава його Офісу Андрій Єрмак знову відновили спілкування.

Зараз вони активно спілкуються і постійно підтримують контакт, написав у Telegram-каналі народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

"Зрозуміло, що зараз Єрмак уже втратив той вплив, який мав раніше, але все виглядає так, що з часом він може повернутися в нашу політику. Найімовірніше, саме через це і не відбувається призначення голови Офісу", — йдеться в публікації.

Він також нагадав, що після звільнення Єрмака з ОП стався "грандіозний скандал".

1 грудня журналісти "Української правди" повідомили, що Андрій Єрмак не очікував, що йому доведеться піти і найбільше був вражений тим, що його відставку ініціював Володимир Зеленський.

"Єрмак до останнього не вірив, що Перший (Зеленський — УП) його зніме. Ще й так — поставивши перед фактом. Кажуть, його найбільше вивело з себе саме це, що президент його кинув", — розповів один з очевидців.

Сам Єрмак уже зробив заяву, в якій стверджує, що не тримає зла на Зеленського, бо вони завжди були друзями.

Нагадаємо, 28 листопада детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Пізніше Президент Володимир Зеленський заявив, що 28 листопада Андрій Єрмак написав заяву про відставку, і видав указ про його звільнення.

Після цього колишній глава ОП нібито заявив про свою готовність мобілізуватися, проте пізніше з'явилася інформація, що його помітили біля центрального офісу Служби зовнішньої розвідки. У ЗМІ припустили, що йому готують документи прикриття для виїзду з України.

На фронті він так і не з'явився, про що написала Тетяна Чорновол.

Тим часом крісло глави ОП досі пустує. У Зеленського назвали кілька кандидатур на цю посаду, проте президент ще не визначився, хто очолить Офіс.