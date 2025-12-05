Єрмака помітили в центральному офісі СЗР, можуть готувати документи прикриття, — ЗМІ

Колишнього главу Офісу президента України Андрія Єрмака, якого звільнили 28 листопада, помітили, як він в'їжджає в офіс Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ) на чорному броньованому Mercedes S-класу 5 грудня приблизно о 17:00.

У будівлі Єрмак пробув 45 хвилин, а після його від'їзду глава СЗРУ Олег Іващенко викликав до себе керівника департаменту, що займається документами прикриття. Документи прикриття можуть готуватися до можливого перетину кордону, повідомляє ZN.UA з посиланням на своїх інформаторів.

За словами інсайдерів, Іващенка вважають "стовідсотковою людиною Єрмака" і, за інформацією цих же співрозмовників, він зобов'язаний йому своїм призначенням.

Також видання з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах повідомляє, що Національне антикорупційне бюро готує нову серію аудіозаписів у межах операції "Мідас", яка стосується ролі Андрія Єрмака, а також підозру.

Сам ексглава ОП цю інформацію ніяк не коментує і продовжує зберігати мовчання. Його останній пост у Telegram датований 28 листопада, в якому той повідомив про обшуки.

Уже 29 листопада Єрмак заявив, що після того, як "зганьбили його гідність", він вирушає на передову. Відповідне текстове повідомлення він нібито надіслав журналісту New York Post за кілька годин після того, як подав у відставку через обшуки НАБУ в його будинку.

Мар'яна Безугла одразу ж порівняла колишнього главу Офісу президента України з ексочільником ДФС Романом Насіровим, який мобілізувався до ЗСУ перед судовими дебатами. Зокрема, вона заявила, що екскерівник ОП у такий спосіб може намагатися "уникнути відповідальності".

Через кілька днів колишня народна депутатка Тетяна Чорновол розповіла, що Андрій Єрмак не відповів на запрошення мобілізуватися в її підрозділ ЗСУ пілотом дронів.

Хто змінить Андрія Єрмака на посаді глави ОП, поки невідомо.