Хто змінить Єрмака: експертка назвала найімовірніші кандидатури

Після звільнення глави Офісу президента України Андрія Єрмака 28 листопада його крісло досі вакантне, а фінального рішення з цього питання немає.

Питання, хто стане новим главою ОП, вирішується у президента, написала у Facebook політична оглядачка Юлія Забєліна.

За її словами, все залежить від того, який формат роботи і стратегію обере президент.

Раніше у ЗМІ озвучували інформацію, що Офіс може очолити перший віцепрем'єр-міністр України та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Федоров — це фокус на внутрішню політику, але з впливом на всі інші процеси, передвиборчі, зокрема, тому що саме Михайлу доручили очолити нову партію влади, формувати список, і це також і вплив на виборчу історію самого президента, це оновлення команди і всередині ОП. Федоров сам хоче, його оточення розповідало днями, що питання з призначенням ВЖЕ вирішено. Це близька людина до президента, одна з небагатьох таких при владі зараз", — зазначає Забєліна.

Відео дня

Що стосується глави Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, якого також багато хто "сватає" на це крісло, то авторка посту оцінила його шанси, як високі:

"Буданов — це фокус на військовий акцент, також, на переговорах, тоді вже Буданов має очолити і переговорну групу, а не Умеров. Але є максимально ефективним головою ГУР".

Міністр оборони Денис Шмигаль, за словами Забєліної, "не хоче", а якби посаду обійняв Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ, то він, на думку автора, "був би повністю сфокусований на переговорах".

"Але знаю, що був би не проти і посади міністра закордонних справ. Професійний дипломат", — додала оглядачка.

Реакція Мар'яни Безуглої

Народна депутатка Мар'яна Безугла звернула увагу на пост Забєліної і поділилася ним у себе в соцмережах.

"Непогано про оновлення ситуації з призначенням нового керівника ОП. Поки що рішення ще не ухвалено, і все менш зрозуміло, коли його буде ухвалено", — відреагувала вона.

Нагадаємо, 28 листопада, детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Наразі про підозру жодній особі не повідомили, слідчі дії тривають.

Пізніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку, і підписав указ про його звільнення.