Кто сменит Ермака: эксперт назвала наиболее вероятные кандидатуры

После увольнения главы Офиса президента Украины Андрея Ермака 28 ноября его кресло до сих пор вакантно, а финального решения по этому вопросу нет.

Вопрос, кто станет новым главой ОП, решается у президента, написала в Facebook политический обозреватель Юлия Забелина.

По ее словам, все зависит от того, какой формат работы и стратегию выберет президент.

Ранее в СМИ озвучивалась информация, что Офис может возглавить первый вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Федоров – это фокус на внутреннюю политику, но с влиянием на все другие процессы, предвыборные, в том числе, потому что именно Михаилу поручили возглавить новую партию власти, формировать список, и это также и влияние на избирательную историю самого президента, это обновление команды и внутри ОП. Федоров сам хочет, его окружение рассказывало на днях, что вопрос с назначением УЖЕ решен. Это близкий человек к президенту, один из немногих таких у власти сейчас", – отмечает Забелина.

Что касается главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, которого также многие "сватают" в это кресло, что автор поста оценила его шансы, как высокие:

"Буданов – это фокус на военный акцент, также, на переговорах, тогда уже Буданов должен возглавить и переговорную группу, а не Умеров. Но является максимально эффективным председателем ГУР".

Министр обороны Денис Шмыгаль, по словам Забелиной, "не хочет", а если бы пост занял Сергей Кислица, первый заместитель министра иностранных дел, то он, по мнению автора, "был бы полностью сфокусирован на переговорах".

"Но знаю, что был бы не против и должности министра иностранных дел. Профессиональный дипломат", – добавила обозреватель.

Реакция Марьяны Безуглой

Народный депутат Марьяна Безуглая обратила внимание на пост Забелиной и поделилась им у себя в соцсетях.

"Неплохо об обновлении ситуации с назначением нового руководителя ОП. Пока решение еще не принято, и все менее понятно, когда оно будет принято", – отреагировала она.

Напомним, 28 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски у руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Сейчас о подозрении ни одному лицу не сообщили, следственные действия продолжаются.

Позже Президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак написал заявление об отставке, и подписал указ о его увольнении.