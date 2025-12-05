Ермака заметили в центральном офисе СВР, могут готовить документы прикрытия, – СМИ

Бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, который был уволен 28 ноября, заметили въезжающим в офис Службы внешней разведки Украины (СВРУ) на черном бронированном Mercedes S-класса 5 декабря около 17:00.

В здании Ермак пробыл 45 минут, а после его отъезда глава СВРУ Олег Иващенко вызвал к себе руководителя департамента, занимающегося документами прикрытия. Документы прикрытия могут готовиться к возможному пересечению границы, сообщает ZN.UA со ссылкой на своих информаторов.

По словам инсайдеров, Иващенко считается "стопроцентным человеком Ермака" и, по информации этих же собеседников, обязан ему своим назначением.

Также издание со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах сообщает, что Национальное антикоррупционное бюро готовит новую серию аудиозаписей в рамках операции "Мидас", которая касается роли Андрея Ермака, а также подозрение.

Сам экс-глава ОП эту информацию никак не комментирует и продолжает хранить молчание. Его последний пост в Telegram датирован 28 ноября, в котором тот сообщил об обысках.

Уже 29 ноября Ермак заявил, что после того, как "опозорили его достоинство", он отправляется на передовую. Соответствующее текстовое сообщение он якобы прислал журналисту New York Post через несколько часов после того, как подал в отставку из-за обысков НАБУ в его доме.

Марьяна Безуглая сразу же сравнила бывшего главу Офиса президента Украины с экс-главой ГФС Романом Насировым, который мобилизовался в ВСУ перед судебными дебатами. В частности, она заявила, что экс-руководитель ОП таким образом может пытаться "избежать ответственности".

Через несколько дней бывший народный депутат Татьяна Черновол рассказала, что Андрей Ермак не ответил на приглашение мобилизоваться в ее подразделение ВСУ пилотом дронов.

Кто сменит Андрея Ермака на посту главы ОП, пока неизвестно.