Ермак возобновил общение с Зеленским, – Гончаренко

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава его Офиса Андрей Ермак снова возобновили общение.

Сейчас они активно общаются и постоянно поддерживают контакт, написал в Telegram-канале народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

"Понятно, что сейчас Ермак уже потерял то влияние, которое имел раньше, но все выглядит так, что со временем он может вернуться в нашу политику. Скорее всего, именно поэтому и не происходит назначение главы Офиса", – говорится в публикации.

Он также напомнил, что после увольнения Ермака из ОП произошел "грандиозный скандал".

1 декабря журналисты "Украинской правды" сообщили, что Андрей Ермак не ожидал, что ему придется уйти и больше всего был поражен тем, что его отставку инициировал Владимир Зеленский.

"Ермак до последнего не верил, что Первый (Зеленский — УП) его снимет. Еще и так — поставив перед фактом. Говорят, его больше всего вывело из себя именно это, что президент его бросил", — рассказал один из очевидцев.

Сам Ермак уже сделал заявление, в котором утверждает, что не держит зла на Зеленского, потому что они всегда были друзьями.

Напомним, 28 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски у руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Позже Президент Владимир Зеленский заявил, что 28 ноября Андрей Ермак написал заявление об отставке, и издал указ о его увольнении.

После этого бывший глава ОП якобы заявил о своей готовности мобилизоваться, однако позже появилась информация, что его заметили у центрального офиса Службы внешней разведки. В СМИ предположили, что ему готовят документы прикрытия для выезда из Украины.

На фронте он так и не появился, о чем написала Татьяна Черновол.

Тем временем кресло главы ОП до сих пор пустует. У Зеленского назвали несколько кандидатур на этот пост, однако президет еще не определился, кто возглавит Офис.