"Новый Ермак" на любой вкус: когда, кого и почему Зеленский назначит руководителем Офиса президента

В четверг, 11 декабря прошло две недели с момента увольнения многолетнего руководителя Офиса президента (ОП) Андрея Ермака. Почему Владимир Зеленский медлит с назначением его преемника и на кого в итоге сделает эту важную кадровую ставку, выяснял Фокус .

Общаясь на днях с журналистами, Владимир Зеленский признал сложность процесса назначения нового руководителя своего Офиса, то ли в шутку, то ли всерьез заметив, что легче было бы просто ликвидировать эту институцию. "Что касается перезагрузки Офиса... Я откровенно скажу: на сегодня столько разных вопросов и столько всего, столько разных предложений, обмена мнений... Честно, война гораздо важнее, поэтому такое ощущение, что чем назначать человека, легче ликвидировать Офис", — подчеркнул глава государства. Наряду с тем, он таки озвучил кандидатский шорт-лист на позицию руководителя Офиса президента (ОП). Среди претендентов — бывший премьер и действующий глава Минобороны Денис Шмыгаль, глава "цифрового" министерства Михаил Федоров, руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов, заместитель руководителя ОП Павел Палиса, а также заместитель министра иностранных дел, бывший представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Відео дня

Напомним, 28 ноября Андрей Ермак, который занимал должность руководителя ОП с 11 февраля 2020 года написал заявление об отставке, а президент Зеленский предельно оперативно удовлетворил его. Это произошло вскоре после того, как Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели у Ермака обыски в рамках расследования, какого именно — не уточнялось. Правоохранители несколько позже заявили, что не сообщали о подозрении ни одному лицу, а сам Ермак, объявив о намерении уйти на фронт, фактически исчез из публичного медийного пространства.

На кого и почему президент Зеленский планирует заменить Ермака

Комментируя Фокусу вероятные причины достаточно длительной паузы с назначением нового руководителя ОП, политолог, эксперт центра "Объединенная Украина" Петр Олещук отмечает: "В принципе, я здесь понимаю президента, поскольку у каждой из названных им кандидатур есть свои недостатки и преимущества. Если, например, взять Буданова, то да, он достаточно квалифицированный организатор, который мог бы оперативно обеспечивать президента необходимой информацией, в том числе по вопросам безопасности. Но с другой стороны возникает вопрос, на кого тогда оставить ГУР? Кроме того, есть вопросы и относительно готовности Буданова реально заниматься аппаратной работой и дипломатией. А вот Кислица — это противоположность. Он будет заниматься дипломатией, а кто тогда будет заниматься всем остальным — вопрос. Палиса — это военный, который действительно выполняет функцию координации с военными. Но опять же, вряд ли он готов к неизбежным разноплановым аппаратным интригам. Шмыгаль, как исполнитель, думаю, да, может и будет тянуть любую административную работу, не привлекая к себе при этом лишнего внимания. Это, кстати, является его большим преимуществом. Впрочем, с его переходом на Банковую возникнет вопрос с назначением нового министра обороны в такой непростой ситуации для власти и Украины в целом".

Констатировав, что большинство из озвученных президентом кандидатур на должность руководителя ОП занимают серьезные и ответственные должности, эксперт добавил: "Поэтому действительно следует признать, что выбор перед Зеленским стоит достаточно непростой. Тем более очевидно, что на эту сложность накладывается еще и то, что президенту приходится думать не только об этом выборе, но и о более сложных вопросах. Могу предположить, что слова президента о том, что проще ликвидировать Офис, чем назначить его руководителя, возможно, даже не шутка, а то, о чем он действительно думал. Имею в виду реформирование определенной структуры ОП таким образом, чтобы не было единого главы".

В целом, по мнению Петра Олещука, из озвученных президентом кандидатов наиболее "универсальным солдатом" является 50-летний Денис Шмыгаль, тогда как все остальные "имеют свою специфику".

"То есть, любое назначение — это либо упор на дипломатию, либо на армию и силовой блок в целом. При этом, административные вопросы, возложенные на руководителя ОП, никуда не деваются. Поэтому, у меня, откровенно говоря, как и у Зеленского нет ответа на вопрос об "идеальном кандидате". Не исключено, что некоторое время Офис президента будет оставаться вообще без руководителя, а потом на горизонте появится новое имя, которое сейчас не звучит", — подытоживает эксперт.

Какое отношение имеют США к назначению руководителя ОП

В то же время политолог Игорь Рейтерович считает, что ключевая сложность назначения нового главы президентского Офиса связана с тем, что до сих пор все еще продолжаются переговоры по "мирному плану" с Соединенными Штатами.

"По моему мнению, в зависимости от того, к какому переговорному знаменателю в конце концов придут Украина и США и будет определяться не только руководитель ОП, но и функционал Офиса, как таковой. Иначе говоря, возможно будет большая концентрация на военных делах или же наоборот — фокус внимания сосредоточится на подготовке к выборам или восстановлении Украины. Это — один аспект. Второй момент, который, на мой взгляд, затягивает назначение руководителя ОП, заключается в том, что Зеленский видимо до конца все еще не определил, какую функцию должен играть Офис президента: либо аналогичную той, которая была при Ермаке, когда фактически существовала параллельная система власти — не сильно прописанная в действующем законодательстве, но с очень серьезными неформальными полномочиями, либо классическое возвращение к парламентско-президентской республике, где Офис главы государства играет консультативно-совещательную роль", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Президент, понимая, что "новый Ермак" пробудет в должности, как минимум до конца войны, говорит Игорь Рейтерович, четко осознает, насколько высока эта кадровая ставка, поэтому и не спешит с финальным решением.

Что же касается шансов конкретных кандидатур, то политолог подчеркнул следующее: "Когда-то в абсолютном приоритете был Михаил Федоров, но сейчас ходят слухи, что он будет поставлен на должность главы "Слуги народа" и будет пытаться как-то реанимировать эту политическую силу. Поэтому мне кажется, что Зеленский будет выбирать между людьми, которые с военной точки зрения могут заниматься определенными вещами, а это Буданов или Палиса. Шмыгаль — маловероятно, поскольку он сам не очень хочет идти, желая работать на позиции министра обороны. Но и здесь у президента достаточно ограниченный кадровый маневр, потому что есть вопрос, а зачем это все тому же Буданову?".

Между тем, назначение в Офис президента именно военного, замечает Игорь Рейтерович, принесло бы президенту больше имиджевых бонусов.

Отвечая на уточняющий вопрос, кто конкретно из военных претендентов и почему был бы более эффективным — Буданов или Палиса, эксперт констатировал: "По логике, приоритет нужно отдавать Буданову в силу его многофункциональности и так далее. Но с точки зрения профессиональной замены собственно Буданова в ГУРе, то логичнее Палиса, который, работая в Офисе уже набрался определенного опыта. Кроме того, насколько мне известно, он достаточно достойный человек, поэтому с этой точки зрения можно делать ставку на него. Впрочем, по моей информации, он далеко не на первом месте сейчас по приоритету. Поэтому, возможно, это действительно будет Буданов. Тем более, когда у нас еще активнее будут говорить о выборах, это даст возможность президенту нивелировать одного из полноценных кандидатов-оппонентов".

Впрочем, резюмируя, политолог акцентировал, что все же вопрос назначения нового руководителя Офиса президента прежде всего упирается в ход переговоров с Соединенными Штатами.