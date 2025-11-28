Отставка Ермака: украинцы мемами отреагировали на увольнение главы ОП (фото)

Владимир Зеленский еще не успел подписать указ об увольнении Андрея Ермака, как в соцсетях уже начали шутить об отставке главы ОП.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении главы Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующий указ уже появился на сайте главы государства. И это событие вызвало большую реакцию в соцсетях. Ведь слухи о том, что руководителя ОП уволят ходили еще с того момента, как о его отставке начали просить даже во фракции "Слуга народа". Фокус собрал самые интересные мемы.

Не успел Зеленский объявить об отставке Ермака, как сеть уже взорвалась мемами. Пользователи делают каламбуры из его фамилии "Ермак — НЕМАрмак", "Ермак — рэпер Ярмак" и намекают, что сейчас президент уберет руководителя ОП со всех совместных фото.

Также шутят, что ныне уже бывший глава Офиса президента отправится в армию.

Сейчас Андрей Ермак не комментировал свою отставку.

Но в мемах предположили, что будет дальше.

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Фокус выяснил, какую роль он может играть после отставки, получит ли новую должность и кто входит в перечень наиболее вероятных кандидатов на уже вакантную должность главы ОП.

Только утром 28 ноября в доме главы Офиса президента Андрея Ермака был проведен обыск. Около 10 сотрудников НАБУ и САП пришли в дом Ермака, который имеет повышенный уровень безопасности.