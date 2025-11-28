Отставка Ермака: кто станет новым главой ОП и какую роль сохранит сам друг президента

Президент Владимир Зеленский уволил руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Фокус выяснил, какую роль он может играть после отставки, получит ли новую должность и кто входит в перечень наиболее вероятных кандидатов на уже вакантную должность главы ОП.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал заявление на отставку. Об этом сообщил сам президент Украины.

"Состоится перезагрузка Офиса Президента Украины... Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть. Всегда это была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций", — сказал Владимир Зеленский.

Впоследствии указ Зеленского об увольнении Андрея Ермака появился на сайте президента Украины.

Увольнение Ермака: какую должность теперь будет занимать бывший руководитель ОП

По мнению политолога Олега Постернака, дальнейшая роль Андрея Ермака имеет два сценария.

Первый — Ермак может перейти на другую должность.

Второй — вообще не занимать никакой официальной должности, но остаться влиятельной фигурой.

"Это вполне реалистично, ведь на нем была сосредоточена значительная часть вертикали и всей властной пирамиды. Надо честно признать: такие люди не уходят резко и окончательно, потому что это разрушило бы несущую конструкцию всей иерархии. Поэтому наиболее вероятно, что Ермак формально уйдет в отставку, но сохранит свое реальное влияние", — говорит Фокусу Постернак.

Политолог добавляет, что будущее Ермака будет зависеть от дальнейших действий НАБУ, САП и следствия.

Такого же мнения и политолог Игорь Рейтерович. Он считает, что все будет зависеть от того, в каком статусе Ермак будет проходить по делам НАБУ и САП.

"Сейчас любая новая должность выглядела бы как прямой плевок в сторону общества, поэтому, скорее всего, он пока никуда не пойдет. Он может "залечь в тень", чтобы не привлекать внимания и надеяться, что о нем постепенно забудут, поэтому нужно дождаться официального статуса по делу и понимания того, как он планирует работать дальше", — говорит Фокусу Рейтерович.

Поддержит своих коллег в этом и политолог Владимир Фесенко. По его мнению, никакой должности для Ермака сейчас не будет.

"Скорее всего, он не получит никакой должности. Неофициально и неформально он все же может помогать президенту — в том числе и новому руководителю Офиса Президента. Это я не исключаю.

Если о таком неформальном участии станет известно публично, это также повлечет критику: скажут, что Ермак "тайно руководит". Поэтому он, скорее всего, сосредоточится на построении собственной линии защиты и нейтрализации рисков для себя, а также может оставаться неофициальным помощником президента — при условии, что близкие отношения между ними сохранятся. Следовательно, официальных должностей для него не будет", — считает Фесенко.

Кто может возглавить ОП после Ермака: мнения экспертов разделились

Олег Постернак считает, что вероятнее всего руководителем ОП назначат военного.

"Это продиктовано военным положением, обострением на фронте и общей ситуацией в стране. Президенту важно показать обществу и партнерам, что в руководстве государства появляются люди с военным опытом", — убежден политолог.

Среди возможных кандидатов он называет: Павла Палиса, Кирилла Буданова, Юлию Свириденко, Дениса Шмыгаля.

"Особенно сейчас, когда международный фактор становится ключевым, Украине нужен руководитель ОП, который будет иметь возможность (и опыт) вести переговоры по мирному урегулированию и гарантиям безопасности. Именно поэтому кандидатуры Буданова или Шмыгаля выглядят наиболее логичными с точки зрения функций. Президент точно не будет заинтересован в слабой фигуре во главе Офиса", — говорит Постернак.

По словам Игоря Рейтеровича, главная интрига заключается в другом: будет ли этот человек (новый руководитель ОП) связан с Ермаком или нет.

"Я сразу скажу: я не верю в появление полностью независимого, харизматичного руководителя ОП, который не имеет отношения к структуре, которую выстроил Ермак. А вот появление человека, связанного с его командой, — вполне реальная интрига.

Ранее ходили слухи, что была идея отправить Ермака в отставку, а на его место поставить Свириденко. Но Зеленский сегодня заявил, что ожидает от депутатов и от самой Свириденко голосования за бюджет, новых министров и тому подобное. То есть пока он не рассматривает полное переформатирование правительства. Соответственно, возможно, будут искать другую кандидатуру", — говорит политолог.

В свою очередь, Владимир Фесенко считает, что потенциально новым руководителем ОП может быть либо кто-то из нынешних заместителей Ермака, либо человек, которого порекомендует сам Ермак, либо лицо, которое лично выберет Президент.

"Новый руководитель может выполнять скорее координаторские функции — управлять работой заместителей и обеспечивать общую деятельность Офиса. Также не исключаю неожиданную фигуру, которой Президент доверяет и которая имеет необходимый опыт государственного управления", — говорит Фокусу Фесенко.

Военный на должности руководителя ОП: реален ли такой сценарий

Эксперты согласны, что эту уже вакантную должность мог бы занять человек с военным прошлым и хорошим имиджем как среди украинцев, так и среди западных партнеров и поэтому кандидатура Кирилла Буданова выглядит вполне логичной. Однако они задают вопрос: "А зачем это самому Буданову?".

"Теоретически ему могут предложить, но это не его профиль, и я считаю, что он откажется. Есть вариант с Палисой — это реально. Теория о том, что на должность могут назначить профессионального военного, соответствует условиям военного времени, но я скептически отношусь к идее с Будановым. Это гражданская должность. Буданов уже отказывался от предложения стать министром обороны, поэтому я не думаю, что он уйдет из армии. Так что военный может быть кандидатом — но вряд ли это будет Буданов", — считает Фесенко.

А вот Постарнак считает, что возглавить ОП — это определенно карьерный рост для главы ГУР: прямые контакты с президентом, доступ к принятию решений и возможность влиять на государственную политику.

Но главное что подчеркивает политолог — отставка Ермака вовсе не означает, что он потеряет влияние на вертикаль власти.

"Он может продолжать заходить в ОП и влиять на решения — даже без какой-либо должности. Достаточно лишь того, что с президентом сохранятся личные отношения. Пример — Миндич: он вообще не занимал никаких должностей, но играл огромную роль", — резюмирует Постернак.