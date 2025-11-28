Відставка Єрмака: хто стане новим головою ОП і яку роль збереже сам друг президента

Президент Володимир Зеленський звільнив керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Фокус з'ясував, яку роль він може відігравати після відставки, чи отримає нову посаду та хто входить до переліку найімовірніших кандидатів на вже вакантну посаду голови ОП.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав заяву на відставку. Про це повідомив сам президент України.

"Відбудеться перезавантаження Офісу Президента України… Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій", — сказав Володимир Зеленський.

Згодом указ Зеленського про звільнення Андрія Єрмака з'явився на сайті президента України.

Звільнення Єрмака: яку посади тепер обійматиме колишній керівник ОП

На думку політолога Олега Постернака, подальша роль Андрія Єрмака має два сценарії.

Перший — Єрмак може перейти на іншу посаду.

Другий — взагалі не обіймати жодної офіційної посади, але залишитися впливовою фігурою.

"Це цілком реалістично, адже на ньому була зосереджена значна частина вертикалі та всієї владної піраміди. Треба чесно визнати: такі люди не йдуть різко й остаточно, бо це зруйнувало б несучу конструкцію всієї ієрархії. Тому найбільш імовірно, що Єрмак формально піде у відставку, але збереже свій реальний вплив", — каже Фокусу Постернак.

Політолог додає, що майбутнє Єрмака залежатиме від подальших дій НАБУ, САП та слідства.

Такої ж думки й політолог Ігор Рейтерович. Він вважає, що усе залежатиме від того, у якому статусі Єрмак проходитиме у справах НАБУ і САП.

"Зараз будь-яка нова посада виглядала б як прямий плювок у бік суспільства, тому, найімовірніше, він поки нікуди не піде. Він може "залягти в тінь", щоб не привертати уваги й сподіватися, що про нього поступово забудуть.Тож потрібно дочекатися офіційного статусу у справі й розуміння того, як він планує працювати далі", — каже Фокусу Рейтерович.

Підтримає своїх колег у цьому і політолог Володимир Фесенко. На його думку, жодної посади для Єрмака зараз не буде.

"Найімовірніше, він не отримає жодної посади. Неофіційно та неформально він все ж може допомагати президенту — у тому числі й новому керівнику Офісу Президента. Це я не виключаю.

Якщо про таку неформальну участь стане відомо публічно, це також спричинить критику: скажуть, що Єрмак "таємно керує". Тож він, швидше за все, зосередиться на побудові власної лінії захисту й нейтралізації ризиків для себе, а також може залишатися неофіційним помічником президента — за умови, що близькі стосунки між ними збережуться. Отже, офіційних посад для нього не буде", — вважає Фесенко.

Хто може очолити ОП після Єрмака: думки експертів розділились

Олег Постернак вважає, що найімовірніше керівником ОП призначать військового.

"Це продиктовано воєнним станом, загостренням на фронті та загальною ситуацією в країні. Президенту важливо показати суспільству й партнерам, що в керівництві держави з'являються люди з військовим досвідом", — переконаний політолог.

Серед можливих кандидатів він називає: Павла Паліса, Кирило Буданова, Юлію Свириденко, Дениса Шмигаля.

"Особливо зараз, коли міжнародний фактор стає ключовим, Україні потрібен керівник ОП, який матиме можливість (і досвід) вести переговори щодо мирного врегулювання та безпекових гарантій. Саме тому кандидатури Буданова або Шмигаля виглядають найбільш логічними з точки зору функцій. Президент точно не буде зацікавлений у слабкій фігурі на чолі Офісу", — каже Постернак.

За словами Ігоря Рейтеровича, головна інтрига полягає в іншому: чи буде ця людина (новий керівник ОП) пов'язана з Єрмаком, чи ні.

"Я відразу скажу: я не вірю в появу повністю незалежного, харизматичного керівника ОП, який не має стосунку до структури, яку вибудував Єрмак. А от поява людини, пов'язаної з його командою, — цілком реальна інтрига.

Раніше ходили чутки, що була ідея відправити Єрмака у відставку, а на його місце поставити Свириденко. Але Зеленський сьогодні заявив, що очікує від депутатів і від самої Свириденко голосування за бюджет, нових міністрів тощо. Тобто наразі він не розглядає повне переформатування уряду. Відповідно, можливо, шукатимуть іншу кандидатуру", — каже політолог.

Своєю чергою, Володимир Фесенко вважає, що потенційно новим керівником ОП може бути або хтось із нинішніх заступників Єрмака, або людина, яку порекомендує сам Єрмак, або особа, яку особисто вибере Президент.

"Новий керівник може виконувати радше координаторські функції — управляти роботою заступників та забезпечувати загальну діяльність Офісу. Також не виключаю несподівану фігуру, якій Президент довіряє і яка має необхідний досвід державного управління", — каже Фокусу Фесенко.

Військовий на посаді керівника ОП: чи реальний такий сценарій

Експерти згодні, що цю вже вакантну посаду могла б зайняти людина з військовим минулим і гарним іміджем як серед українців, так і серед західних партнерів і тому кандидатура Кирила Буданова виглядає цілком логічною. Проте вони задають питання: "А навіщо це самому Буданову?".

"Теоретично йому можуть запропонувати, але це не його профіль, і я вважаю, що він відмовиться. Є варіант із Палісою — це реально. Теорія про те, що на посаду можуть призначити професійного військового, відповідає умовам воєнного часу, але я скептично ставлюся до ідеї з Будановим. Це цивільна посада. Буданов уже відмовлявся від пропозиції стати міністром оборони, тому я не думаю, що він піде з армії. Отже, військовий може бути кандидатом — але навряд чи це буде Буданов", — вважає Фесенко.

А ось Постарнак вважає, що очолити ОП — це безперечно кар'єрне зростання для очільника ГУР: прямі контакти з президентом, доступ до ухвалення рішень і можливість впливати на державну політику.

Але головне що підкреслює політолог — відставка Єрмака зовсім не означає, що він втратить вплив на вертикаль влади.

"Він може продовжувати заходити до ОП і впливати на рішення — навіть без будь-якої посади. Достатньо лише того, що з президентом збережуться особисті стосунки. Приклад — Міндіч: він взагалі не обіймав жодних посад, але відігравав величезну роль", — резюмує Постернак.