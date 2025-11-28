Обшуки у Єрмака: про підозру слідчі НАБУ нікому не повідомляли, — джерела Фокусу

Зранку стало відомо, що до керівника Офісу президента Андрія Єрмака прийшли з обшуками. Джерела Фокусу зазначили, що жодній особі підозру не вручали.

НАБУ і САП завітали до Єрмака з обшуками на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду України. Про це Фокусу повідомили ознайомлені джерела.

"Про підозру жодній особі не повідомляли", — підкреслив співрозмовник.

Він додав, що слідчі дії тривають.

Обшуки у Єрмака: що відомо

Про те, що до керівника ОП прийшли з обшуками, повідомили "Українська правда" та народний депутат Ярослав Железняк. Зазначалося, що на територію урядового кварталу зайшли приблизно 10 працівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Згодом у НАБУ та САП підтвердили, що проводять обшуки в межах розслідування, пообіцявши розкрити деталі згодом. При цьому нардеп Олексій Гончаренко заявив, що слідчі дії мають три причини: Єрмак віддавав накази силовим органам стежити за правоохоронцями, брав участь у корупційних схемах бізнесмена Тимура Міндіча та "віджимав" ще один об’єкт, про який раніше не повідомлялося у ЗМІ.

Сам керівник ОП підтвердив обшуки у нього вдома і запевнив, що не створює перешкод для слідчих. Він зазначив, що надав доступ до квартири, і на місці перебувають його адвокати.

Нагадаємо, ймовірний керівник злочинної організації Тимур Міндіч виїхав з країни перед тим, як до нього прийшли з обшуками, і оголошений у розшук. Його адвокат подав скаргу до апеляційної палати ВАКС через арешт п’яти квартир бізнесмена на території України.